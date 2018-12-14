去伪求真 营造笃行务实的企业文化

说谎、含糊是为人处事的大忌，更是企业经营管理的大敌，是企业发展的拦路虎和绊脚石。
一、说谎现象分析
实际工作中，欺上瞒下，谎报瞒报，弄虚作假都是说谎的表现。比如，山西临汾环保数据造假；辽宁2011~2014年财政数据造假，“官出数字、数字出官”现象。究其原因，说谎本质上属于人的道德、品格问题，荣辱观丧失的问题。生活中说谎会影响个人形象、失去朋友，工作中说谎轻则造成企业的信誉受损、重则导致经济损失甚至更加严重的负面社会效应。因此，在任何工作当中我们必须坚决杜绝说谎。
二、含糊现象分析
从工作实践来看，说谎现象相对较少，含糊问题普遍存在，表现为多个方面，主要包括日常管理含糊不精细、执行汇报含糊不到位、决策安排含糊不明确等。
造成说谎含糊的原因可以归结为三个方面，即制度不全、能力不足与思想不高问题。制度问题包括对说谎含糊的惩戒机制不明确，执行惩戒失之于宽、失之于软，容错兜底、保护敢作为干部的机制不到位等；能力问题包括工作基本能力差，工作专业水平低，理解领会能力差，沟通交流水平低等。思想问题包括思想上消极懈怠不认真，政治站位不高，不担当不作为不敢负责，忠诚度不够，私心杂念、侥幸心理作怪，形式主义官僚主义的“四风”问题等，归根到底是党性修养不到位。
三、去除说谎含糊的建议
解决说谎含糊问题就要求进一步健全制度、增强能力、提高党性。
（一）完善制度建设，强化法治和纪律，营造不敢说谎含糊的氛围
建立对说谎“零容忍”体制机制和对主观上故意“含糊” 的惩罚力度。要建立检查机制，一旦发现说谎现象，要严肃问责。如果造成损失，要加倍惩处，充分震慑说谎和含糊。建立完善诚信管理机制，加强员工的诚信管理，建立员工诚信电子档案，作为党员评议、员工评先、干部选拔的考评依据之一。
加强法制建设，着重解决不诚信、没有契约精神等问题，要让“说谎、含糊”者付出相应的代价。进一步形成“有令即行、有禁即止”的纪律氛围。
（二）增强能力，精细管理，不出问题，不必说谎含糊
单位要加强员工个人能力建设，多组织基本能力和专业业务的培训；同时每一名员工要不断加强个人学习，时刻与时俱进，增强工作本领。做到人尽其才，各得其所。
（三）加强品德考量，树立正确导向，强化党性修养，营造不想说谎含糊的企业文化
对于说谎的人，要在选人用人时，加强对其品德的考量，真正将“德能勤绩廉”中的“德”放在首位。
树立正确导向，把干部干了什么事、干了多少事、干的事群众认不认可作为选拔干部的根本依据，形成鲜明的导向，激励各级干部撸起袖子加油干。
进一步加强党建引领，提高政治能力，强化干部员工党性修养和思想教育：要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把对组织忠诚、对企业负责的信念和觉悟牢固的镌刻在每一名员工心中。
“去说谎去含糊”是一个循序渐进的过程：加强制度建设，让我们有所敬畏，不敢说慌含糊，这是相对来说最简单的；解决本领恐慌，让我们充满自信，不必说谎含糊，这是需要久久为功的；提高党性修养，让我们对党和事业高度负责，自觉的不想说谎含糊，这是最终要实现的目标。
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