内蒙古出台26条措施促进民营经济高质量发展

新华社呼和浩特12月14日电（记者王靖、王雨萧）内蒙古自治区日前出台《关于促进民营经济高质量发展若干措施》，从政策层面和落实层面制定了26条具体措施，鼓励、支持、推动内蒙古民营经济高质量发展。
内蒙古自治区发展和改革委员会介绍，此次出台的措施以民营企业诉求为导向，以解决民营企业反映突出的重点难点问题特别是税费负担重、融资难融资贵等问题为突破口。针对融资难融资贵问题，自治区明确，设立100亿元企业流动性风险防控基金和100亿元企业纾困发展基金，组建资本金50亿元的自治区再担保集团，争取实现担保规模300亿元，着力解决产业龙头企业、就业大户、战略性新兴产业和上市公司融资困境。
此次出台的措施，力求为民营企业打造公平竞争环境，给民营企业发展创造充足的市场空间。自治区全面推行市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实；保障民营企业在投融资、招投标、专项资金补助、人才引进等方面的同等待遇；在投资领域方面，鼓励民营资本进入新兴产业和国有资本投资运营的项目，参股相关产业、基础设施等投资基金；在混合所有制改革方面，鼓励民营企业通过出资入股等多种方式参与国有企业改革，提高民间资本在混合所有制企业中的比重。
各项措施还聚焦政策落地见效。自治区提出要规范涉企检查执法，规范执法自由裁量权，政策执行严禁“一刀切”，依法查处滥用行政权力干涉企业正常经营的行为。除法律法规规定外，地方不得随意对企业采取停电、停气等措施，杜绝因同行业单个企业有环保、安全等问题全行业全部关停整改的简单执法行为，力求解决好一些干部不作为、乱作为、不给好处不办事等顽疾。
民营经济在内蒙古占有重要地位，当前全区60%以上的GDP、近70%的税收、近60%的城镇就业均来自民营经济，民营企业占全区市场主体的97%。
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