国务院关税税则委员：决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税

人民网北京12月14日电 据财政部网站消息，国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税。
当地时间2018年12月1日晚，在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，习近平主席应邀同美国总统特朗普举行会晤，就中美经贸问题达成了重要共识。为落实两国元首共识，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目。
今年7月1日起，我国对汽车及零部件主动降低了进口关税，以扩大对外开放，满足人民群众多样化消费需求。对原产于美国的汽车及零部件加征关税，是我反制美国贸易保护主义的被迫之举。暂停加征关税，是落实两国元首共识的具体举措，可以扩大适销对路产品进口，满足国内市场和人民需要。我们希望，双方按照两国元首共识，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提，朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商，积极构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
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