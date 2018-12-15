前十一月我国对外投资逾千亿美元

本报北京12月14日电 （记者王珂）商务部对外投资和经济合作司负责人14日介绍，前11月，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的5213家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资1044.8亿美元，与去年同期基本持平。对外承包工程新签合同额1853.1亿美元，完成营业额1380.1亿美元，与去年同期基本持平。

前11月的对外投资合作亮点纷呈。

对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。我国企业对“一带一路”沿线的56个国家有新增投资，合计129.6亿美元，同比增长4.8%。

对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为38.2%、15.7%、8.5%和8.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

跨境并购有序开展，对外投资方式不断创新。我国企业共实施完成跨境并购项目330起，分布在52个国家和地区，实际交易总额622.4亿美元。

合作区建设取得积极进展，实现互利共赢。截至11月，我国企业在46个国家在建初具规模的境外经贸合作区113家，累计投资额421.4亿美元，为当地创造就业岗位30.2万个。

对外承包工程新签大项目多，带动我国出口和东道国经济社会发展。对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目比去年同期增加47个。为当地创造就业岗位82.3万个。对外承包工程带动货物出口155.3亿美元，同比增长13%。

《 人民日报 》（ 2018年12月15日 02 版）

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