电影院建设迎新规 院线行业洗牌在即

近日，国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》(简称《意见》)，明确提出鼓励影院投资建设，2020年银幕数量超8万块；通过财政补贴提升放映技术和设施改造，提升县级影院、中西部影院建设改造；深化院线改革，突出资产联结型院线，鼓励新建和并购重组，实施院线市场化进入退出机制。

对此，业内人士指出，《意见》的推出有助于促进院线行业集中度的提升。由于当前国内院线行业集中度低，还存在很大提升空间，结合国内院线市场已经出现的整合趋势，未来将会有一轮行业洗牌到来。

年增银幕2万块

《意见》提出，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上，电影院和银幕分布更加合理，与城镇化水平和人口分布更加匹配。天风证券研报指出，8万块屏幕的目标意味着2019年、2020年将新增银幕约2万块，超市场原有预期，2018年预计市场银幕6万块，如假设2019-2020年每年增长1万块，则同比增速分别为16.7%、14.2%。

银河证券传媒分析师杨晓彤告诉中国证券报记者，截至今年11月末，全国银幕总数共59009块。按《意见》目标，预计未来两年银幕数年增速将保持约17%的较高水平，新建银幕与票房增速的差距缩小速度或将延缓，上座率或继续下探，院线单银幕产出和经营效率承压。

《意见》指出，通过国家电影事业发展专项资金资助中西部地区县城(县级市)新建或改扩建影院及乡镇影院。每家新建影院资助不超过30万元，每家改扩建影院不超过20万元。对位于“集中连片特殊困难地区”的县级城市影院的运营发展，给予每家10万元至15万元的资助。

杨晓彤认为，此举将优化影院和银幕的区域结构，丰富相对落后区域的观影基础设施，激活其文化娱乐需求。同时，放映环境和技术的升级改造也利好优质影片票房继续扩大。

中小院线业绩承压

《意见》对成立电影院线公司给出了相关要求，控股影院数量不少于50家或银幕数量不少于300块，控股影院上一年度合计票房收入不低于5亿元，所属影院正常上缴电影事业发展专项资金，最近三个年度申请主体无违法违规经营行为，未受到行政处罚或其他处理，最近三个年度所属影院因违法违规经营行为受到行政处罚或其他处理的不超过3家，且处罚期已满，处罚措施已执行落实并整改到位。

新设院线的相关规定映衬下的是中小院线的生存压力。根据天风证券的统计，截至12月13日，仅有包括万达电影、大地影院等20家院线符合新设院线的要求。而据万达电影早前在投资者调研交流中曾透露，目前全国有超过1万多家电影院，至少有20%的电影院每年票房产出低于200万元。未来每家院线为了增加盈利能力，会关闭排名非常靠后，票房产出低的电影院。

受政策影响，明年或有大量新增院线和影院设立，无疑将瓜分本来有限的“蛋糕”。更让院线头疼的还是上游内容，一位大型券商影视分析师认为，由于目前影视行业处于“寒冬”，增量优质内容匮乏以及内容端存在诸多不确定性，这会加重影响院线的票房收入。

东方证券的研报也支持上述分析师的说法，票房的增长已经难以通过资本投入等外生性因素获得，未来电影市场的持续增长更加需要通过内容质量提升，从而带动人均观影次数提高进行驱动。

对于中小院线的惨淡状态，万达电影总裁曾茂军认为是盲目扩张的结果。他表示，在2015年以前，众多“热钱”涌入行业，外界普遍认为电影行业是一个非常挣钱的行业，截至去年年底全国影院投资公司超过了500家，“其实用不了这么多的公司，很多公司不具备影院的选址能力，商业的运营能力，盲目的扩张，所以造成了这些低端和低效的影城数量比较多。未来两年会边开店边关店，今年关店的数量还是比较多的，关了很多的店都是低端的影城。”

曾茂军表示，由于新进资方对院线行业认识有误区，在进行项目招标时，很多影院就盲目标高价，进去以后才发现达不到预期。“最近有个别大的院线也出现了关店潮，其实核心的原因是过去几年大量的盲目扩张，很多开业的电影院的经营能力比较差，经营亏损导致了现金流出现问题。”

利好行业集中度提升

《意见》鼓励电影院线公司依法依规并购重组。鼓励跨地区、跨所有制进行院线整合，推动电影院线规模化、集约化发展。在整合过程中，应遵守和履行院线与所属电影院原所签协议，尊重和维护电影院自主选择电影院线的权利。

此外，未来将实施电影院线年检制度，完善电影院线奖惩机制和退出机制。对电影院线公司每两年进行年检，跨省院线由国家电影局负责年检，省内院线由省级电影主管部门负责年检。对于严重违法违规经营且整改不力的院线公司及影院，将依法取消其电影发行放映资质。对于长期管理不善、经营乏力的院线公司，实行市场退出。

杨晓彤认为，政策面是在鼓励兼并重组加快院线整合，行业集中度将进一步提升。今年1-11月前十院线市场份额为68.68%，同比稳中有升，新政将使市场进一步向具有规模和资金优势的龙头院线集中，头部效应进一步增强。同时经营乏力的院线将由年检退出，促进院线市场行业规范化发展。

渤海证券研报指出，当前国内院线行业集中度低，除万达电影市占率达15%外，其余影投公司市占率均在5%以下，行业前五名共占市场份额约30%，还存在很大的提升空间。

对于是否进行“抄底”院线资产，曾茂军直言“只买对的，不买贵的”。“买了这个影城是要给我们带来利润，带来正现金流我们才会买，不会为了市场份额而去收购。”

(责编：黄策舆、袁勃)