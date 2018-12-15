聚焦对外承包工程发展 专家热议中国“走出去”的“金名片”

图为2018全球工程经营高峰论坛现场

人民网北京12月15日电（记者孙博洋） 14日，2018全球工程经营高峰论坛在天津举行，来自政产学研各界专家汇聚一堂，就“一带一路”基础设施投资机遇与创新、国际工程企业人才培养与属地化管理、新形势下国际基础设施投资、建设、运营模式创新与合作、大型基础设施项目风险识别与管控、国际工程仲裁与争端争议解决等话题发表了各自的观点并进行了热烈的讨论。

论坛上，天津市副市长康义在致辞时表示，全球工程经营高峰论坛集聚了对外承包工程领域的专家，不仅是学术、思想交流的阵地，更是传递信息、加强合作的平台。2018年论坛选择天津作为举办地，为天津对外承包工程企业提供了近距离了解、学习全球工程经营思想，发掘全球工程经营信息的交流平台。当前天津处于新旧动能的加速转换，经济结构转型调整的关键节点，本次论坛无疑为天津更好的融入境外工程提供合作和交流平台。

天津大学原党委书记刘建平在论坛开幕式上致辞时表示，1981年天津大学在国家计委和建委支持下组建了全国第一个基本建设管理专业，三十多年来，天津大学培养了3万多名国际工程管理领域的人才，他们在世界的各地，特别是“一带一路”国家的建设行业当中贡献着自己的智慧和力量。

商务部合作司副司长韩勇在发言时表示，我国对外承包工程业务是随着改革开放不断深入推进逐步发展壮大起来的，四十年来，经过几代人的百折不挠，艰苦创业，对外承包工程已经发展成为我国对外投资和经济合作的支柱业务之一，以成为推动“一带一路”建设的重要抓手。他认为，当前我国对外承包工程业务呈现以下五大特点：一是对外工程规模不断扩大，国际影响力显著提升；二是业务遍及全球，近半分布在“一带一路”沿线国家；三是承包工程领域聚焦明显；四是海外标准型的工程项目展示了中国装备、中国技术、中国标准、中国质量和中国服务；五深入开展经营履行社会责任，共享发展红利。

中国对外承包商会副会长王禾在致辞时表示，近年来，随着企业业务的持续转型升级，人才储备不足凸显，这也成为制约企业业务发展的重大瓶颈，高素质人才是企业的核心竞争力，是企业在更高层次参与国际基础设施建设的重要保障，天津大学作为我国国际工程管理领域的知名院校，几十年来为工程管理学院、工程企业以及相关政府部门培养和输送了大量的工程管理人才，为企业的国际化人才培养提供了支持，为促进我国对外承包业务知识传播发挥了积极重要的作用。

据了解，本届论坛是由天津大学、中国对外承包工程商会、天津东疆保税港区管理委员会、天津市商务局主办，由天津大学国际工程管理学院、天津大学全球工程经营学科交叉平台、天津大学“一带一路”与PPP研究中心承办的。来自政界、学界、业界等300余嘉宾共同参与了本届论坛，开幕式上中国对外承包工程商会副会长王禾和天津大学国际工程管理学院副院长吕文学共同发布了由双方合作完成的《中国对外承包工程发展40年》一书。

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