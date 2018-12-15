原标题：11月份一线城市二手住宅销售价格持续下降

新华社北京12月15日电（记者陈炜伟）国家统计局15日发布11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。统计显示，11月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅持续下降。

据国家统计局初步测算，与10月份相比，11月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格微涨0.3%，其中，北京和上海分别上涨0.6%和0.5%，广州持平，深圳下降0.2%；二手住宅销售价格下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点，北京、上海、广州和深圳分别下降0.6%、0.1%、0.3%和0.2%。

与10月份相比，11月份，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1%和0.3%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.4%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。

统计还显示，11月份，一二三线城市新建商品住宅销售价格同比累计平均涨幅比去年同期回落。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟说，11月份，各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，房地产市场整体保持稳定。

(责编：冯粒、袁勃)