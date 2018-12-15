原标题：[新时代新作为新篇章]辽宁：旧账理出营商好环境

一气之下跑到南方创业的于清春又回来了，怎么回事？

于清春现在的身份是辽宁茂洋公司董事长，几年前受家乡辽宁岫岩县招商热情感召回乡创业。“当时跑了大半年，连个工商执照都没办下来。”更令他寒心的是，政府当初承诺的基建及资金补贴等难以兑现，已投入大量资金的他只好咬牙回南方重新创业。没想到今年岫岩县主动联系上了他，理清旧账，兑现承诺。于清春“满血复活”，决定再投资4亿元打造玉文化产业园。岫岩县纪委书记周辉还把一颗“定心丸”交给他：“这是当地纪委的投诉电话，一旦有政府部门对企业开‘空头支票’，纪委会跟进处理。”

今年以来，身处辽宁的企业明显感到一股清流：全省上下严厉整治政府失信行为，对政府拖欠工程款、未及时供地等“旧账”全面摸底调查，“一事一策”果断整改。今年以来全省累计偿还各类政府欠款142亿元。

从营商环境改善中获益匪浅的沈阳国际软件园董事长赵久宏感慨：“在经济发展压力仍较大的背景下，辽宁能够拿出上百亿元来践诺，是徙木立信之举，是着眼长远的诚实守信。政府公信力树起来了，必然会提振投资信心。我为家乡的转变点赞！”

旧账往往是一团乱麻，“新官”不愿理、不好理，“搞不好还惹一身臊”。辽宁省营商环境建设局负责人分析说，旧账变呆账确有政策、法律趋紧趋严的变数，但更有好大喜功盲目承诺的因素。

辽宁省主要领导强调，账目有新旧，责任无先后，无论新账旧账都是欠下的“民生账”“发展账”，绝不允许高高挂起、换届毁约。为此，辽宁不护短，出台《加强政务诚信建设的实施方案》，向“权力任性”开刀，向“官赖”问责。畅通毁约违约举报渠道，在街道和乡镇基层政务考核中纳入守信践诺情况。同时明确惩戒措施：存在政务失信行为的公务员，将被惩戒并在网上曝光，限制评优评先。目前，全省公开曝光破坏营商环境问题164起，处理问责429人。

辽宁省社科院副院长梁启东认为，一方面问责从严，力避“决策随意性大”，让“旧官不敢留烂账”；一方面也要规范政务，根治“政策连续性差”，让“新官不出新欠账”。辽宁从源头改进和规范招商引资合同管理，加强事中事后监管，是实现政府诚信建设制度化的重要保障。

“尊重规划才能科学决策，规划是管方向、管全局、管长远的，握好‘交接棒’就要坚持一张好的蓝图绘到底。”辽宁省委常委、沈阳市委书记张雷说。

环境的“温度”决定着投资的“热度”。今年前三季度，辽宁引进国内项目1582个，实际到位资金2692.8亿元，同比增长20.8%；实际利用外资36.9亿美元，同比增长63.6%；实有各类市场主体及注册资本分别同比增长8.7%和19.1%。（经济日报-中国经济网记者 孙潜彤 张允强）

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