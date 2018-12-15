浙江舟山波音737完工和交付中心交付首架飞机

新华社杭州12月15日电（记者黄筱、程昊）15日，美国波音公司与中国商飞在浙江舟山共同设立的波音舟山737完工和交付中心正式交付首架飞机，中国国际航空公司接收了这架飞机。
据了解，这架交付的飞机为737MAX 8机型，首先在美国华盛顿州伦顿工厂进行组装，之后在舟山工厂进行完工。
波音舟山737完工和交付中心是波音公司首个在海外设立的此类工厂，占地40余公顷，由浙江省舟山市负责建设，目前已基本落成，从奠基到完成首架交付仅用时19个月。
波音方面表示，从该工厂交付的所有飞机均将为737MAX家族机型，工厂实现完全产能时员工人数将达到300人左右，飞机首先在位于美国华盛顿州的波音737伦顿工厂进行总装，然后飞往舟山进行内饰安装、喷漆、客户试飞和交付活动。
下一步完工中心的工作内容将逐步拓展，其中喷漆工作将在完工中心设施中的三个喷漆机库内完成。完工以后，飞机将被转交给毗邻的波音交付中心进行最后阶段试飞和客户接收活动。
波音最新的民机市场展望预测，中国将成为全球最大的民航市场，未来20年中国将需要7690架新飞机，价值1.2万亿美元。此外，中国还将需要超过1.5万亿美元的航空服务以支持机队的发展。舟山工厂的建成投产将更加贴近国内客户，预期交付能力将达到每年约100架737MAX。
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