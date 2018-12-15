中国葛洲坝集团股份公司原董事长聂凯获“2018国际清洁能源年度人物”

人民政协网澳门12月11日电（王珊）“2018国际清洁能源年度人物”11日在第七届国际清洁能源论坛上揭晓，中国葛洲坝集团股份公司原董事长聂凯获得该项殊荣。
作为中国葛洲坝集团股份公司的原董事长，聂凯以打造百年老店、实现基业长青为使命，团结带领整个团队，深入研判国际国内宏观经济形势，抢抓国家战略机遇，审慎出台企业发展战略，建立企业领导人员能力模型和素质模型，形成一系列战略体系、制度体系、理论体系、文化体系，为所在公司取得改革发展的优良业绩奠定了坚实基础。
近年来带领葛洲坝集团完成了在投资、节能环保、装备制造等新兴业务领域的布局，走在了中国环保行业的前列，公司被资本市场誉为PPP、环保业务和“一带一路”的领军企业。
聂凯在打造粤港澳大湾区绿色发展示范区，创新发展清洁能源，节能环保事业方面做出了巨大贡献，曾荣获“2017年中国能源影响力人物”“中国上市公司最具战略眼光董事长”、“中国上市公司最受尊敬功勋企业家”等荣誉。
由国际清洁能源论坛主办的“国际清洁能源年度人物和年度企业”评选活动越来越成为业内关注的一大盛事。2018年度人物与年度企业评选以“弘扬工匠精神，树立行业领跑者”为目的，推选出在清洁能源事业发展做出杰出贡献、具备公信力的代表性人物和企业。
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