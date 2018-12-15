新华社北京12月15日电 题：继续打好三大攻坚战——当前中国经济形势系列述评之二

新华社记者董峻、吴雨、于文静、高敬

13日召开的中共中央政治局会议认为，今年以来三大攻坚战开局良好，并指出明年要继续打好三大攻坚战，按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役。

做好“稳”字功，精准防范金融风险

防范化解重大风险被列为三大攻坚战之首，是全面建成小康社会必须跨越的重要关口。

今年以来，在多次重要会议上，防范化解重大风险屡被提及，一系列针对金融风险和地方政府隐性债务风险的监管政策陆续出台，效果逐步显现——

宏观杠杆率过快上升势头得到遏制，金融风险总体收敛，金融乱象得到初步治理，资管业务逐步回归代客理财本源，债券市场刚性兑付有序打破，金融机构合规意识、投资者风险意识显著提升。

新一届国务院金融稳定发展委员会在成立之初，就召开会议明确部署打好防范化解重大风险攻坚战，审议打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案。

总体看，我国经济金融风险可控。但也必须看到，在内外因素的共同作用下，防范化解重大风险仍然任务艰巨。

中国民生银行首席研究员温彬表示，目前我国经济指标基本保持在合理区间，但经济下行压力逐渐显现。中央政治局会议为下阶段经济工作奠定了政策基调，金融领域要保持定力，进一步做好“稳”字功，更加精准地防范化解金融风险。

向解决区域性整体贫困迈出坚实步伐

国务院扶贫办预计，年底我国现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，贫困村将退出80%左右，贫困县脱贫摘帽50%以上。

中央统筹、省负总责、市县抓落实，开展建档立卡，精准识别贫困人口，选派驻村工作队，加强一线工作力量，加大投入，强化政策举措……在全社会共同努力下，我国在解决区域性整体贫困上迈出了坚实步伐。

“全国334个深度贫困县是工作重点，如果工作不到位就容易拉后腿。”国务院扶贫办主任刘永富说。

这些深度贫困地区产业落后，劳动力外出打工存在语言、生活习惯、缺乏技能等困难，而且相当一批是老病残人员。

下一步，脱贫攻坚这场硬仗将根据不同的致贫原因，继续采取精准措施——

有劳动能力的，鼓励支持发展产业或者出去打工；对于半劳力、弱劳力，鼓励参与护林员、护理员等公益岗位劳动来增收；对没有劳动能力的老病残群体，主要通过社会保障兜底。

污染防治力度不断加大，针对突出问题打好重点战役

为换回碧水、蓝天、净土，今年以来污染防治攻坚战不断发力。

上半年以来，京津冀、长三角、汾渭平原等重点地区通过持续开展强化督查，从企业超排到散乱污整治不彻底、从小锅炉整治到工地扬尘管控，污染问题得到遏制。

1至10月，全国平均优良天数比例为81.5%，同比上升0.9个百分点；PM2.5浓度同比下降7.5%，PM10浓度同比下降4.2%。

水源地整治、城市黑臭水体整治、农业农村污染治理、渤海综合治理等攻坚战相继启动。水环境尤其是群众身边的水污染问题成为治水重点，确保老百姓的“水缸子”安全。

据国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍，前三季度全国生态保护和环境治理业的投资同比增长33.7%，增速快于全部投资28.3个百分点，成为推动中国经济高质量发展的一大亮点。

中央环保督察被称为是污染防治的“一把利剑”。今年中央环保督察“回头看”正式启动，剑指“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等形式主义、官僚主义问题，为打好污染防治攻坚战提供了坚强保障。

明年，三大攻坚战将抓住重点精准发力，继续打赢几场硬仗苦仗大仗，为解决好发展不平衡不充分问题、如期全面实现小康社会奠定坚实基础。

(责编：岳弘彬、曹昆)