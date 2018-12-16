中央政治局会议传递2019年政策取向:经济工作求稳是主基调

12月13日中共中央政治局召开会议，重要议题之一是分析研究2019年经济工作，为即将召开的纪念改革四十周年会议和中央经济工作会议奠定整体基调。综合来看，此次中央政治局会议传达的明年经济工作重点信号符合笔者在《中央经济工作会议前瞻：聚焦减税与开放》文章中的判断。重点如下：

2019年经济工作求稳是主基调。今年中国经济的内外部风险均超出预期，会议认为应“辩证看待国际环境和国内条件的变化”，强调“继续抓住并用好我国发展的重要战略机遇期。”考虑到2019年是新中国成立70周年，今年又恰逢改革开放四十周年，在这样的关键时点，预计保持宏观经济平稳运行是重中之重。

此次政治局会议对外部风险的描述严峻程度超过以往，在笔者看来，越是意识到问题的严峻性，越是会在避免外部风险恶化的局面上做出努力。可以看到，G20会议后中美贸易摩擦得到缓和，截至目前中国已恢复美国大豆进口，说明中国正在为消减贸易摩擦而积极努力。11月份中国外贸数据大幅回落，显示为避免中美贸易摩擦而出现的“抢出口”刺激效应已削弱，明年上半年出口压力较大。而11月份外资同比下滑27.6%，显示如果贸易摩擦不能减缓，影响较大，甚至可能会发生产业链转移。

因此，短期来看，笔者认为，中美在贸易问题上达成一定的协议，避免贸易摩擦升级是有必要的，也是值得期待的。但也应该意识到，贸易问题只是中美关系问题的一个方面，中美两国在经济体制与意识形态领域均存在分歧，未来摩擦分歧表现形式还会复杂。正因如此，更应该明确，只有守住经贸关系压舱石，才能为中国的结构性转型赢得时间。

会议强调，继续推进“六稳”，提振市场信心。近期政策面已有所回暖，但明年中国经济的下行压力仍然较大。面对国内居民消费疲软、基建投资下滑等不利情况，围绕提振消费、基建补短板、支持民营经济发展等方面，明年政策力度可能更大，特别是在改革开放四十周年，更大力度的改革措施有望陆续落地，以释放政策红利，提振多方信心，力保“经济运行在合理区间”。

会议强调增强忧患意识，坚定不移办好自己的事。意味着即便外部不确定性较强，但中国坚持改革开放的路径不变，特别是在改革开放四十周年和明年新中国成立70年的特殊年份，加快改革开放是决策层就未来中国发展方向给出的指引。如果中美之间能够就避免贸易摩擦达成协议，明年困扰中国经济的风险将更多的来自内部而非外部。

展望2019年，宏观政策会更加积极。货币政策方面，从“去杠杆”到“稳杠杆”，意味着货币政策从偏紧到有所松动的转变，预计明年货币政策的提法仍将是稳健，但在执行过程中可能是“中性偏松”，降准、降息也在政策工具箱当中。财政政策也会更加积极，减税与基建将成为重点，预计2019年财政赤字率目标会进一步上调至3%，但考虑到11月份财政收入下降5.4%，增值税与个税下降较多，说明减税效果已经显现，未来财政空间也相对有限，基建应该更加注重补短板，而非大干快上。

综上，在抢出口效果逐步消失的背景下，可以预期，接下来贸易数据会明显回落，加之国内政策回暖对于经济的提振尚有时滞，预计明年上半年是中国经济运行比较困难的时刻。因此，有必要下调2019年中国经济增长目标，当前有观点建议定在6%-6.5%，但在笔者看来，6%左右的提法更加符合底线思维，也可以为下行中的中国经济腾挪更多的改革空间。此外，加快开放和推动结构性改革仍是明年经济工作的重点，这既是缓释外部压力的需要，也是破解当前中国经济乏力困局的根本方法。（作者系京东金融首席经济学家）

(责编：李栋、朱一梵)