前11个月对外投资逾千亿美元

本报讯 记者冯其予从商务部获悉：今年1月份至11月份，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的5213家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资1044.8亿美元，与去年同期基本持平。其中，1月份至11月份对外承包工程为当地创造就业岗位82.3万个。
商务部对外投资和经济合作司商务参赞韩勇表示，1月份至11月份，我国对外投资合作健康有序发展。
“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1月份至11月份，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家有新增投资，合计129.6亿美元，同比增长4.8%。
对外投资结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。1月份至11月份，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为38.2%、15.7%、8.5%和8.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。
跨境并购有序开展，对外投资方式不断创新。1月份至11月份，我国企业共实施完成跨境并购项目330起，分布在德国、新加坡、法国等52个国家和地区，涉及制造业等国民经济18个行业大类，实际交易总额622.4亿美元。
合作区建设取得积极进展，实现互利共赢。截至11月份，我国企业在46个国家在建初具规模的境外经贸合作区113家，累计投资额421.4亿美元，入区企业4742家，上缴东道国税费32.4亿美元，为当地创造就业岗位30.2万个。
对外承包工程新签大项目多，带动我国出口和东道国经济社会发展。1月份至11月份，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目比去年同期增加47个，合同总额占新签合同总额的84.1%。对外承包工程为当地创造就业岗位82.3万个。
1月份至11月份，相关主管部门共备案或核准对外投资企业7924家，中方协议投资额1172.5亿美元。
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