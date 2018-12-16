120余天“一个税务局”成为现实！盐城税务系统机构改革成效获点赞

这是一个高举改革大旗、求新求变求发展的时代，在这幅波澜壮阔的改革画卷中，盐城“税务蓝”泼洒淋漓、浓描细绘，凝聚成一抹浓重的色彩。从24年前的分设到24年后的合并，经历改革和变化的不仅是税务人，更多的是经历国家经济社会发展变迁和享受税制改革红利的纳税人。让我们一起追寻税制改革的踪迹，感受和体验税制改革的变化……

短短120余天，运转长达24年的两个机构快速整合交融，合二为一；

短短120余天，盐城几十万纳税人彻底告别“两头跑”，多年翘首以盼的“一个税务局”成为现实；

短短120余天，改革蓝图从纸面落到地面，改革举措从城镇遍及乡村；

……

从7月5日市税务局挂牌到7月20日县（市、区）税务局全部挂牌，盐城税务人迎来一场“四合为一”的历史性大考。在这场大考中，盐城税务人贯彻落实国家机构改革的政策，按时递交了一份让党和人民满意的答卷。国家税务总局微信公众号为此专题报道了盐城税务局机构改革做法，其纳税服务工作更是被总局作为先进典型予以推广。

盐城税务部门坚持一手抓改革，一手抓收入，两手抓、两不误、两促进，得到省税务局和市委、市政府主要领导的充分肯定。1-11月，全市税务系统共组织入库各项收入655.16亿元，同比增长9.6%。其中，税收收入496.39亿元，同比增长12.9%；一般公共预算收入283.59亿元，同比增长15.4%。

市委副书记、代市长曹路宝对此予以高度评价：税收征管体制改革是今年的重大改革任务，当前改革稳步推进，工作局面良好，实属不易。要通过改革真正让纳税人满意、方便，从制度上降低办税成本，要积极推动机构、人员从整合磨合到融合聚合，推动盐城税务工作事业全面上台阶。

党建引领 在“合”中促“和”

“分”是历史的需要，“合”是时代的呼唤。分开24年的国地税“兄弟”今朝合为一家，情感是相通的，血脉是相连的。但长时间不一样的管理模式、不一样的征管流程，中间难免“生分”。怎样在改革过程中实现“进一家门、成一家人、说一家话、干一家事”的和谐局面，成为摆在税务人面前的首要问题。

俗话说，兄弟同心，其利断金。面对这一问题，盐城市税务局按照国家税务总局、省税务局实现“事合、人合、力合、心合”和“利国、利民、利企、利税”的要求，成立联合党委，从抓党建着手，助力改革行稳致远。

联合党委从抓思想政治工作入手，凝聚改革共识。他们结合实际创新开展“同心跟党走 ‘四合’铸铁军”专题活动，制定改革方案，形成机构改革任务总台账12大类255项具体任务，涵盖党建、纳税服务、政策培训、稽查执法、后勤保障等方面，让双方税务干部在工作中熔铸革命情怀、在相互了解中拉近彼此关系，促进了税务干部和各项工作领域全方位的深度融合。

改革之难难在一线，改革之稳稳在基层。蒋红作为全市唯一的县（市、区）局女局长，她带领盐都地税连续多年在全市考核中名列前茅。在组织找她谈话时，她主动推贤让能，推荐区国税局主要负责人担任新机构“一把手”。她的丈夫季铭时任建湖国税主要负责人，一方面，他真心支持妻子的决定；另一方面，在得知自己也被调整为“二把手”后，他第一时间向局党委书记表明心迹：“我们会一如既往干好工作，实现国地税心合力合。”

改革当前，舍我其谁？面对进退留转，季铭夫妇这样的改革先锋不是孤例，期间涌现一大批“坚决服从组织安排”，不追求当多大的官，而追求做更大的事的税务人，在“进退留转”中舍小我、顾大局，

在改革攻坚中冲锋陷阵、无私奉献，用个人之“舍”换取改革之“得”，以个人之“退”赢得改革之“进”，充分展现了税务人对税收事业的深切情怀，对改革发展的美好期待。

服务提速 在“变”中求“便”

“我在这里报完增值税，附加税可以在这里报吗？”“可以！”

“这里可以交社会保险费吗？”“可以！”

……

这一次次肯定回答的背后，是所有盐城税务人的辛勤付出。为了保证相关工作按照拟定的计划有序开展，盐城税务人不管是来往各办公室或会议室间，还是上楼下楼，都是带着小跑走路，如同脚下安了“风火轮”。从新机构挂牌开始，原国税、地税办税服务工作人员主动融洽、互帮互学，利用晚上下班和周末时间互学业务。大厅的同志对原国税、地税的业务有了更加清晰的了解，所以合并之后，才有了一声声宏亮而充满底气的“可以！”

机构改革，服务先行。国地税合并不是简单的合二为一，既是机构职能的大优化，也是服务标准的大升级。合并后，纳税人的办税负担减轻，成为改革的最大受益者。“从挂牌伊始，全市税务系统就开始梳理办税流程，优化服务方式。”市税务局相关负责人介绍。伴随着机构改革的加速推进，服务便民也跑出了让纳税人切实有感的“加速度”。

“他们似乎一夜合到了一起，国地税简直做到了无缝连接。” 江苏长虹智能装备股份有限公司法人仇洪根高兴地说，“国地税合并以前，每次办税需往返国地税申报不同税种及办理备案事项，耗费精力不说，还需安排一整天时间，如今这个问题已一去不复返了。”

盐城税务努力实现“空间、窗口、人员、业务”四融合，挂牌后办税服务厅整合并非机械的“1+1”。挂牌当天，就全部实现“一窗一人一机两系统”的最高标准，让纳税人“进一个厅、排一次队、办所有事”，比省税务局确定的11月20日前实现最高标准提前了4个多月。

时间再压缩，服务不打折。改革成效初显，赢得纳税人普遍认可。纳税人纷纷表示，国地税合并后征收工作更有效率、机构管理更加规范、人员配置更加合理，不仅有效节约了行政成本，特别是对于广大纳税人来说，更是意味着更少的行政主体、更短的办税时长、更轻的经营负担、更高的办事效率、更优的办税体验。

现在，只需到“一个单位、一个窗口、一个系统”就可查询自己企业的所有涉税事项，领票、注销、纳税申报等，都能在“一个地点”办理，办税更加便捷。同时，以往涉税咨询多头找、多头问，现在只要“一键咨询”，即可完成国税、地税涉税业务事项咨询，税务局又统一制作了咨询业务答疑手册，网上咨询也更快捷高效，税收政策红利更能够及时充分享受。

优化环境 在“减”中化“简”

改革的时钟在催促，大大小小的难题接踵而至，严峻考验着盐城税务人。“这份文件需要清理，请立即会审政策法规处。”“我觉得办税指南有些流程还可以再精简一些。”“大家利用一下中午休息时间，进行12366‘一键咨询’服务热线人员第四次培训”……

挑最重的担子，啃最硬的骨头。盐城税务人迎难而上，瞄准前沿的管理服务模式，重构税收工作的“四梁八柱”，一条条数据反复核验，一项项制度不断完善，一个个系统多次测试。

改革赋重任，无日不趋新。盐城税务人持续深化“放管服”改革，将提高办税效能、优化营商环境、推进减税降负，作为机构改革的重要目标追求，不断提升纳税人的获得感和体验感。

在具体操作过程中，盐城税务人“加减乘除”，四手联弹：

用“加法”，加快推动业务融合。新机构挂牌后，立即着手制定机关工作规则、机构改革过渡期征管业务衔接方案、纳税服务整合方案、稽查执法衔接方案、收入分析报告整合方案、后勤保障衔接方案、财务工作衔接方案等近30项细化工作方案，规范新机构内部行政管理体系，加快推动双方在业务、制度、人员等方面的深度融合。

用“减法”，为简政放权松绑。推出“容缺受理和不间断服务”。“容缺受理”即对非关键性材料缺失或有误的，允许容缺补正。“不间断服务”则通过延时办税、预约办税、绿色通道、自助办税等实现。所有进户执法，均需经单位负责人批准，并向市税务局提交清册经双方联合确认，组建联合团队同时进户检查，杜绝多头、重复检查。

用“乘法”，让涉税流程提速。组建市级热线服务分中心，通过电话、网络、微信等路径，为纳税人提供所有业务的“一键咨询”服务。对大厅涉税事项进行梳理分类，编写大厅办税指南，针对纳税人办理的涉税业务，明确所需材料、办结时限、工作人员及联系方式，为纳税人提供详尽的说明，让纳税人办税乘兴而来、满意而归。

用“除法”，实现办税一次受理。创新服务方式，推行简易申报纳税人快速便捷窗口。凡经过实名认证的纳税人，办理所有事项时都只需报一套表证单书，有效减轻纳税人遵从负担。新办纳税人“零门槛”办税，并尝试为新办纳税人提供一次性办结多个涉税事项的“套餐式”服务，让纳税服务再升级，纳税人办税体验更有感。

将“加减乘除”运用最自如的要数盐城税务“樊蓉工作室”了，这是以省“五一劳动奖章”“盐城市十大杰出女性”获得者樊蓉的名字命名的税收服务机构，是盐城税务重点打造的优质服务品牌。该机构拥有以纳税服务、法律法规、税收政策、征收管理等业务骨干为成员的专家团队，致力于优化服务产品，优化营商环境，提升服务水平，打造新时代盐城税收服务新标杆。

“过去因资料不全、系统审核过不去等原因，很难一次办完，现在税务局‘樊蓉工作室’主动服务，提前告知资料目录，省去了来回跑的麻烦，加上专业人员网上辅导填表，实现了最多跑一次，办税速度快了很多。”盐城农垦集团财务经理张波感慨地说。

随着国税地税征管体制改革深入推进，改革红利再度释放。“积极便民利企促发展、不断优化税收营商环境，是深化税收征管体制改革的重要任务，也是税务部门职责的重点所在、税收作用发挥的关键所在。”盐城市税务局党委书记、局长丁报庆郑重承诺。

“愿有事业可回首，且以深情待未来。”盐城税务人将继续“肩并肩”“心连心”携手投入改革攻坚战，发扬克难奋进、履职担当、精益求精和同心同力的新时代盐城税务机构改革精神，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加有力的担当，画好同心圆，当好推进新时代税务改革的“答卷人”，用实际工作成效向“改革开放40周年”献礼。

(责编：白宇)