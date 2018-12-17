腾讯：潜心构建开放共享平台(庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行)

广州TIT创意园的一角，由旧厂房改建的6幢办公楼，掩映在洋紫荆与绿荫下……很多人想不到，这里就是微信总部，腾讯引以为豪的开放共享平台。

电子显示屏上闪烁的光点，代表着微信全球超过10亿的月活用户——作为全球十大互联网公司之一，腾讯以其独特的开放共享方式，走出一条中国互联网企业的健康发展之路。

目前，腾讯正尝试推出车载微信，在确保安全驾驶的状态下，通过全语音交互的方式操作微信消息。微信社交平台又有了全新的应用场景。

回溯到1998年的深圳，一家5人小公司推出了一款即时通信软件OICQ，受到网民欢迎，这就是后来的QQ。短短20年间，腾讯从一家不起眼的小公司发展到今天拥有5万名员工的世界500强企业。

2011年，腾讯在合作伙伴大会上提出，打造一个没有疆界、开放共享的互联网新生态。围绕互联网“开放共享”的生态圈，腾讯目前整体投资孵化企业数量达600余家，投资规模超过千亿元人民币，涉及社交、数字内容、O2O和智慧零售、金融科技等多个行业和领域，包括100余家估值超过10亿美元的独角兽企业。

腾讯的核心竞争力是以QQ和微信为主要入口的社交生态。而在“开放共享”为核心的生态圈中，腾讯首先就是“流量开放”，这是所有合作伙伴都翘首以盼的稀缺资源，腾讯对此并未做过多限制，而是尽可能地提供连接的基础设施服务，尤其是在微信体系。与此同时，微信已深入渗透到人们的日常生活中，2017年由微信驱动的信息消费达2097亿元，拉动流量消费达1191亿元，拉动行业流量收入达34%。

微信支付是人们最熟悉的微信开放共享功能。推出仅仅5年，已有超过5000家第三方服务商入驻微信支付生态体系，数百万家门店支持微信支付。开放共享的微信，开放共享的腾讯，构建了一个人们从未体验过的互联网新生态。

今年5月21日开通的全国首个集成民生服务小程序——“粤省事”，截至目前已提供服务项达到465项，让每个用户比原来少跑路234次，同时还累计上线32种个人类电子证照，累计查询、办理业务量4511.4万次，让老百姓真真切切感受到“数字政府”带来的便利。

除了政务与商业，腾讯还把自己的开放生态与连接能力同公益结合起来。2015年9月9日，腾讯推出“99公益日”，希望通过移动支付、社交场景和趣味互动，打造一个可以在指尖上参与的全民公益日，3天内就有205万人次捐出了1.28亿元善款。

目前，腾讯公益发展成为全球最大的互联网公众慈善筹款平台，总计动员网友约2亿人次，共筹集到超过46亿元善款，帮助超过8000个公益组织和4.1万个公益项目。

今年11月，腾讯成立20周年庆祝活动上，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示，将在3个方面继续努力：一是和时代、国家的利益更加方向一致；二是和百姓生活的方方面面更加融合；三是和业界的合作伙伴共同发展。“在这3个层次体现出腾讯作为互联网平台企业的价值，才能让我们成为受人尊敬的互联网企业。”

“开放共享”成就了腾讯的今天，也造就了我国活力无限、精彩纷呈的互联网生态体系……对此，腾讯表示将引导和支持开放共享的平台企业发挥好信息基础设施提供者的作用，构建更加紧密的开放共享平台；加速传统产业的深度融合创新，助力新旧动能转换。

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 10 版）

(责编：袁勃)