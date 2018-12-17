博鳌健康产业发展论坛年会开幕

本报博鳌12月16日电 （记者丁汀）12月16日，以“新时代、新供给、大健康、大发展”为主题的博鳌健康产业发展论坛2018年年会在博鳌亚洲论坛国际会议中心开幕。
本届年会由全国工商联指导，全国工商联医药业商会、中国城市报、海南省工商联、中国医疗保健国际交流促进会共同主办，中国城市报中国供给研究院、中国中小商业企业协会产业园区工委等共同承办，旨在搭建一个健康产业国际平台。众多专家学者和业内人士，围绕民营经济及健康产业发展之路、康养结合发展之道、健康产业升级转型与创新发展等前沿议题共话大健康产业前景和机遇。2018年度中国医药行业最具影响力榜单发布会启动仪式等多项主题活动同时举行。据悉，博鳌健康产业发展论坛将在博鳌亚洲论坛国际会议中心定期定址举办。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】