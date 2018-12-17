博鳌健康产业发展论坛年会开幕

本报博鳌12月16日电 （记者丁汀）12月16日，以“新时代、新供给、大健康、大发展”为主题的博鳌健康产业发展论坛2018年年会在博鳌亚洲论坛国际会议中心开幕。

本届年会由全国工商联指导，全国工商联医药业商会、中国城市报、海南省工商联、中国医疗保健国际交流促进会共同主办，中国城市报中国供给研究院、中国中小商业企业协会产业园区工委等共同承办，旨在搭建一个健康产业国际平台。众多专家学者和业内人士，围绕民营经济及健康产业发展之路、康养结合发展之道、健康产业升级转型与创新发展等前沿议题共话大健康产业前景和机遇。2018年度中国医药行业最具影响力榜单发布会启动仪式等多项主题活动同时举行。据悉，博鳌健康产业发展论坛将在博鳌亚洲论坛国际会议中心定期定址举办。

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 10 版）

(责编：袁勃)