努力构建新型小区治理和服务体系

聊城市东昌府区化机小区“红旗驿站”引入社会志愿者服务队伍共同商议开展志愿者活动。

陈 静摄

今年以来，山东聊城市统筹整合城市社会资源，探索在居民小区设立“红旗驿站”。实现党建工作进小区、进楼宇，打通服务居民“最后一公里”，激活城市党建的“末梢神经”，增强基层党建工作的精确度与时效性，解决居民在生活中遇到的各类困难。

调解到基层 服务进家门

从“党员进社区”到“党员在小区”，聊城将党建工作向基层延伸，为党员发挥作用提供舞台。他们统筹小区各种资源，搭建联系群众的桥梁，将党组织开展工作做深、做细、做到实处，切实解决群众生活中的问题。

社区情况复杂多样，聊城市结合自身实际，增强党组织战斗力，扎实推进居民自治工作。小区成立党组织的，由党支部书记担任“红旗驿站”站长；未成立党组织的，从小区党员中挑选口碑好、威信高、群众信任的居民担任站长，在小区党组织、业委会、物业单位三方交叉任职。同时，将小区划分为若干楼宇单元，以党员为主体担任楼栋长，发挥协调作用，构建小区自治、楼栋自治的综合治理格局。

馨安公寓属于聊城市典型的老旧小区，曾因之前的物业公司没有及时缴纳水费，导致整个公寓连续7天没有供水，居民与物业公司矛盾比较尖锐。为了解决吃水难问题，邵洪德等7名老党员自发组织，奔走各家各户听取意见，化解矛盾，收取水费，解决小区居民的用水问题。

“双方有矛盾，一说收钱谁愿意啊。”想起当初入户收取水费，今年71岁的邵洪德回忆，“为了这事，孩子没少跟我吵架，说我刚从北京花了25万元治完病，再出点事咋办。”

今年8月，馨安公寓成立“红旗驿站”，第一件事就是解决物业问题，站长肖鑫磊与业主们反复研究，最终决定更换现有物业并由粤华物业进驻，又把物业公司负责人耿广路吸纳为驿站副站长，沟通方便了，协商容易了，小区环境得到极大改善，居民群众也一致认同称赞。

化机小区“红旗驿站”推出“4050助7080”志愿服务活动，主动帮扶小区困难家庭及独居老人。76岁的王俊堂，老伴78岁，常年有病，34岁的女儿患有先天性心脏病，生活不能自理。驿站成员们排出时间表，轮流帮着照顾，买菜买药，老人逢人就夸“红旗驿站”好。

聊城市委常委、组织部长杜昌伟表示，“聊城小区以‘红旗驿站’为中心，组织热心党员群众在小区开展政策宣讲、家电维修、医疗保健、爱心助老等服务活动，在邻里服务、矛盾调解等方面当好调解员和服务员，让服务精准到家门、矛盾化解在基层，使‘办事找驿站’成为小区居民的普遍共识。”

小区变化大 居民心里暖

人民群众在哪里，党的工作就要跟进在哪里。聊城在小区搭建党员活动平台，为党员群众提供议事、学习、交流服务平台，架设起服务群众的桥梁。“红旗驿站”变党员到社区报到为党员在小区服务，实现了对在职党员更直接更有效的管理和监督。

化机小区业主徐怀明热心小区事业，是小区公认的“党员先锋”，担任“红旗驿站”站长后，经常组织和发动党员群众开展各类活动及服务。“小区有了‘红旗驿站’，就等于阵地设在了家门口。小区的党员发挥先锋模范作用，为小区带来新变化，大家都觉得心里暖暖的，小区的和谐氛围越来越浓厚了。”徐怀明说。

在化机小区，“红旗驿站”设有小区党支部、驿站办公室、党员活动室、学习室以及棋牌室，可以满足小区党员学习、驿站成员会议、小区居民议事等多项活动需要。化机小区驿站副站长张秀梅是一名退休教师党员，她组织小区热心阿姨们成立了“家庭事务调解队”，哪里有争执，就到哪里耐心做工作。张秀梅说，“驿站建起来后，我跟其他几位姐妹一商量，组建了这支队伍，谁家有难题，就可以来驿站找我们帮忙。”

“按照‘红旗驿站’的筹建原则，驿站工作费用从社区服务经费中专项列支，市区管理的党费、市区街道三级财政方面给予大力支持，每个社区首先保证30万元服务经费，为‘红旗驿站’建设办公室、会议室及各类文体活动室提供支持。”兴华社区党委书记武晓林说。

迎着问题走 冲着矛盾去

“红旗驿站”采取入户走访、召开座谈会等多种形式，广泛听取党员群众的意见建议，及时了解群众需求，严格履行民主议事程序。每遇难事，“红旗驿站”成员召集小区居民代表共商共议。从试点到逐渐铺开，聊城越来越多的小区建起了“红旗驿站”，并升级成“小区党支部+红旗驿站+物业监管+志愿服务”的运行模式，共同解决小区公共事务，共同营造和谐小区环境。

御苑社区下辖的水务家园小区，业主与物业单位在服务和收费中一直存在矛盾，仅物业公司就被换掉了两个。成立“红旗驿站”后，5名退休党员领头成立了业委会，挨家挨户走访，召集居民商议，最终确定了一家居民认可的物业公司，明确了收费项目和服务标准，解决居民与物业单位在服务与收费上的矛盾，实现了物业与业主双方满意。

在湖北小区正在施工的“红旗驿站”前，湖北小区党委书记、“红旗驿站”站长张志功说：“我们小区人员构成复杂，这么多年来，多亏了党员的力量，小区才得以平稳发展。在小区管理中，我们将业委会中的优秀党员吸收进党支部，这样一来，党支部的决定可以迅速传达给业主们。”

“‘红旗驿站’的设立，让服务小区居民的党员和志愿者们有了阵地，增强了归属感。”武晓林说，“红旗驿站”让业委会加入其中，不仅属于党员，更属于小区每一户居民。

“党建引领，一核多元，虽然我们在运行体系上做出了一些探索，但实践中仍存在诸多问题需要解决。比如，‘红旗驿站’服务小区治理还处在‘摸着石头过河’的探索阶段，配套制度建设需要加强；有的商业小区规模过大、人员复杂，熟悉党务、热心服务、擅长基层治理的本土人才极度缺乏等。”杜昌伟说，“针对这些问题，我们将逐一分析，对症下药，认真开展试点，并及时总结经验，以点带面，逐步推开，不断完善新型小区治理和服务体系，打造城市基层党建的新名片。”

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)