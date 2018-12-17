以生态建设推进乡村振兴

四川珙县“七山一水二分田”，是典型的山区资源县、传统农业县。县委、县政府立足县情，提出“贫瘠荒山变绿水青山，绿水青山就是金山银山”的乡村振兴战略。珙县将2018年确定为“乡村振兴起步年”，聘请浙江大学高标准编制发展规划，全力推进“一镇（金河新区温泉生态康养特色小镇）一园（国家乡村公园）一景（龙茶花海国家4A级景区）一带（巡场镇龙塘村、金沙村、三合村、坳田村现代农业产业示范带）”核心示范区一期工程建设，重点突破、示范带动、全域推进。

加强组织建设，党建示范引领发展。县里加强核心示范区党委建设，充分发挥全国优秀党务工作者史进洪典型带动作用，建成“花海龙塘”“美丽代家”“幸福中心”等村级示范品牌。中影集团以上罗镇代家村党支部书记史进洪为原型拍摄脱贫励志电影《最后一公里》，参加第二十一届上海国际电影节并在全国公映。全县还推行“党员+农户”能人带动模式，创办家庭农场、专合社等经营实体759个。

推进产业振兴，提质增效转型发展。珙县全力推进投资8.5亿元的广东温氏50万头生猪一体化建设项目、投资2.3亿元的规模化能繁母牛和优质肉牛产业扶贫项目。宜宾市蚕桑产业技术研究院在珙县正式挂牌成立，全国蚕桑现场会在珙县成功召开。鹿鸣茶业与五粮液集团开展战略合作，发展优质茶园10.9万亩，“鹿鸣贡茶”获批国家地理标志保护产品。大力发展竹产业，新造竹林1.2万亩。2018年，畜牧、蚕桑、茶业、林业产业总产值分别达21.63亿元、10.35亿元、7.76亿元、17.8亿元。实施农产品、食品“双安双创”工程，构建从田间到“舌尖”的安全体系，被省政府认定为农产品质量安全监管示范县。

实行人才战略，筑巢引凤保障发展。珙县实施农村干部人才学历提升工程，提升能力素质，培育了一批优秀村级带头人。县里实施“人才+”战略，建立500万元/年的新型智库专项资金，实施高端引智、本土盘活、新苗培育和人才暖心工程，签约复旦大学等高校专家11名，为乡村振兴注入智慧力量。实施以“感情回报、资金回流、项目回投”为重点的“凤还巢”工程，吸引返乡创业人士和青年人才322名。

促进文化振兴，提升内涵驱动发展。全县深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，创新构建一馆、一校、一桥、一园、一基地“五个一”社会主义核心价值观教育实践体系，成功承办全国“核心价值观百场讲坛·走进珙县”活动，举办“传奇珙县·草堂之约”2018珙县文化成都行活动。“珙县农民文化理事会机制建设”通过国家第三批公共文化服务体系示范项目验收，广场健身舞《梨园梦》荣获全省广场舞大赛总冠军，原创《亚罗卡德罗》获全国首届山歌大赛金奖。珙县还成功创建省级文明城市。

促进生态振兴，保护环境绿色发展。按照“山、水、花、房”相融思路，珙县对核心示范区400余户农房实施川南民居风格风貌塑造，大规模实施“绿化行动”，保护40平方公里的四里坡原始森林，建设风光旖旎的鹿鸣茶海、官帽山林海和世界最大人工茶花种植基地——万亩龙茶花海，全县森林覆盖率51.68%、绿化覆盖率52.12%，龙茶花海、鹿鸣茶海等5地被评为“四川省森林康养基地”。全县整体推进“环境革命”，农村生活垃圾处理覆盖率保持在90%以上。实施民用页岩气工程，已投资1.58亿元，实现全县17个乡镇2400户通气。

（作者为四川珙县县委书记）

《 人民日报 》（ 2018年12月17日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)