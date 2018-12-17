算好产业扶贫项目三笔账

“怎么看待辣椒保底价？”记者把问题抛给因残致贫的村民李夸梅，得来的却是腼腆的笑，摇摇头说了一句“听不懂”。

村支书王良青见状，紧跟着解释：“别的地方八九毛，‘满地金’收两块，你觉得好不好？”

“多卖钱肯定好，八九毛的话不挣钱。”这次，李夸梅笑得灿烂。

一场不期而遇的大雨，将云南曲靖富源县墨红镇的辣椒种植户赶到了一起。在满地金食品开发公司生产基地，简易棚下，记者与避雨的九河村老乡、企业负责人等聊起了产业扶贫账。

收 入 账

今年，辣椒价格下跌，但墨红镇参加了合作社的辣椒种植户却不必担心。由于签订了保底收购价协议，满地金公司按一公斤两块多钱的标准收购，种植户依然有得赚。

前两年，李夸梅家的辣椒遇上了病虫害，白忙了一年。“没参加过培训么？”李夸梅又抿嘴笑，说：“记不得了。”

满地金公司老板尹小友插话：“前不久你可有去我们公司吃过饭、分了肥料？”李夸梅说：“肥料拿过的。”

尹小友说，公司出钱管饭，临走每户还要送一袋肥料，这才让贫困户来参加技术培训。“可有的贫困户，把农药发到手上都不打，等到作物发病再打，都已经来不及了。”

对建档立卡贫困户来说，最值钱的一是劳动力，二是土地。“无牵无挂的壮劳力，动员他们外出务工；留下来照顾老弱病残的贫困户，还要帮他们挖掘自家土地的价值。”富源县委副书记黄海鸥说。

富源县地处乌蒙山区，种玉米亩产低，要想提高贫困户收入必须转型种植经济作物。“但山区农户特别是建档立卡贫困户缺资金，不知道该种啥，更不知道卖到哪。通过企业和能人带动，能弥补贫困户能力差距，解决资金、技术和市场难题。”黄海鸥说。

从最初两亩多，到4亩地，李夸梅家辣椒种植面积稳步增长，今年光辣椒一项的收入就能超万元。富源县产业扶贫办主任谷华介绍，按照“大产业+新主体+新平台”思路，投入5000万元，引导建立企业、合作社与贫困户联动发展机制，通过发展辣椒、魔芋、烤烟、花椒等特色农业，贫困户户均种植特色经济作物两亩以上，实现户均增收3000元以上。

档 口 账

去年一公斤鲜辣椒8—10元，今年却只卖八九毛钱，怎么看待辣椒价格波动？

“一年赚500万元不能盲目乐观，连续4年赔50万元也别觉得天就塌了。5年算下来，不还赚了300万元？”尹小友认为，农产品的账不能只看一年。对农业企业来说，最重要的不是某一年的盈亏，而是能否在市场竞争中活下来。

尹小友说，活下来的关键是保住“档口”。“比如，上海那边与我们合作的客商，这段时间可能只选择我们这一家辣椒供应商。一旦断供，就会影响我们公司的声誉，其他供应商也会抢抓商机。”

此时，保底价收购的必要性凸显。“墨红这边，农户传统上高收益产业是种植烤烟。两三块钱的辣椒收购价对农户来说，亩收益比种烤烟还要高一点。这样，我们就能保证辣椒有稳定的种植面积，确保不出现断供。”尹小友说，之所以定了两三块钱的保底价，“满地金”对标的其实是烤烟种植收益。

收购价比市场价高了一倍多，“满地金”公司会不会亏钱？尹小友说，换做别家公司，肯定要亏钱，可对“满地金”来说，盈亏平衡。“我们的产品直供上海，减少了中间商赚差价。公司有冷库，价格低的时候保证档口供应，价格高一点的时候多出货。此外，公司与上海那边一家大批发商合作，共担风险、共负盈亏，他们会优先保证我们的货品销售。”

价格高的时候随行就市，价格低的时候保底价收购，看起来满地金公司稳亏不赚。尹小友会不会心有怨言？

“两块多钱保护价收购合作社农户的辣椒，我不亏。但要八九毛收散户的，我肯定赔。”尹小友告诉记者，保档口除了靠量，更离不开品质。“分散种植的辣椒品种不适合客户要求，我们也不知道他们用过什么农药，一旦农残超标，很可能整批货都要倒掉。”

这两年，在政府引导下，满地金公司流转了大地德村小组500亩土地建辣椒种植示范基地。原本，镇上给深度贫困户每户3000元的产业发展资金折合成股份入股基地，贫困户每户年底可拿到保底分红4000元。尹小友坦言，基地分红比银行贷款利息还高，公司在示范基地里不赚钱。“但通过示范种植，可以让农户知道怎么种辣椒才能高产、高质，从长远看，有助于保证公司货源。”

发 展 账

当下，个别地方为了吸引企业投资，过分追求土地流转的规模，部分贫困户土地以每亩几百元的价格全部流转给企业十几年甚至20年。这样的土地流转，短期看比种植玉米或者撂荒有了更高收益，却让农民特别是贫困户少了通过土地获取持续收益的能力。

“盘活土地资源，发展土地规模经营的方向没问题，但也要积极引导农民参与收益分成，而不是仅仅拿地租。”富源县县长陈志认为，贫困县不仅要考虑脱贫，还要尽可能为贫困户争取尽可能多的收入；不仅要考虑当下增收，还要考虑长期可持续增收。

比如，在十八连山镇卡锡村，包括22户建档立卡户在内的农户将土地入股合作社发展山药种植，入股农户每亩土地年地租收入600元，年底每亩还能拿到收益分成2000余元，较好保障了农民的收益。

“没有企业，无法带动脱贫。产业、企业出大问题，贫困户同样可能会返贫。”黄海鸥表示，产业扶贫尤其需要选准产业和企业，否则蛋糕做没了，再好的利益联结机制都是空话。

“在山区半山区发展石榴、猕猴桃、花椒等产业，这些产业日常管护少、持续产生收益，经济价值高，有助于持续稳定脱贫，为农民工丧失劳动力返乡后提供一定保障。”黄海鸥说，决定引进云南善馨农业集团发展软籽甜石榴产业前，县里专门请来石榴专家来考察。

专家表示，富源气候特别适合软籽石榴生长，产量、品质有保障，并且选择了当下最符合市场需求的品种；10年内软籽石榴仍然处于供小于求的状态，即便淘汰，也是不适宜区、老旧品种先被淘汰。综合论证之后，富源县才下定决心发展石榴产业。

除了帮扶贫困户，记者采访发现，富源县在产业发展中将合作社也纳入了利益联结机制。“农业产业土地流转难、后期管理成本高，通过合作社，与村民更容易沟通联系，方便协调管理。”尹小友说。

“企业的账是保市场，农民的账是到手的收入，政府的账是能否稳定脱贫成果、实现产业持续发展。”富源县委书记唐开荣表示，市场主体负责做大蛋糕，党委政府则要引导防范风险、分好蛋糕。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)