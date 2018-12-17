亚投行 创造“点石成金”的发展奇迹

“为促进本地区互联互通建设和经济一体化进程，中方倡议筹建亚洲基础设施投资银行，愿向包括东盟国家在内的本地区发展中国家基础设施建设提供资金支持。”2013年10月，习近平主席在访问印度尼西亚期间提出筹建亚投行的倡议。这一倡议，获得国际社会广泛支持和参与。

2015年12月，亚投行正式成立，成为首个由中国倡议设立的多边金融机构。截至今年11月，亚投行成员数已由成立之初的57个增至87个。

“亚投行是中国40年改革开放的一个重要产物。”亚投行行长金立群对本报记者表示，中国把从各国学到的经验与本国具体实践相结合，创造性地提出成立亚投行的倡议，目的是帮助世界上其他低收入国家发展。

自2016年1月开业以来，亚投行迅速展开投资，已批准34个项目，批准投资达70亿美元。在埃及，一片沙漠被改造为该国第一个太阳能村；在菲律宾，得益于改善后的排水系统和抽水站，马尼拉21万户家庭、97万人免受洪水的威胁；在塔吉克斯坦，3个发电机组效率提升，将帮助该国七成电力短缺人口过冬；在孟加拉国，天然气生产和输送效率的提升，可以解决1.6亿人口的能源供应短缺问题；在印度古吉拉特邦，1060个村庄的道路被修缮，方便了800万人出行……亚投行正助力全球数以亿计的人们改善生活，不断创造着“点石成金”的发展奇迹。

亚投行的成立顺应了世界经济格局调整演变的趋势，有助于推动全球经济治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展。亚洲、非洲、拉丁美洲等广大发展中地区基础设施建设资金缺口巨大，现有多边金融机构力不从心，让亚投行有了广阔的施展能力的舞台。亚投行已经与世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行等签署合作协议，非洲开发银行、伊斯兰开发银行、泛美开发银行也充分表达了合作意愿。亚洲开发银行行长中尾武彦表示，亚投行是“亚行在亚洲一个新的强大伙伴”。世界银行行长金墉认为，亚投行与世行拥有共同的目标，即消除极端贫困。

“亚投行成立至今，各成员都表现出了开放包容的合作姿态、共谋发展的务实行动、规范高效的专业精神，亚投行已成为发达国家和发展中国家共同探索有益经验和最佳发展路径的有效平台。”金立群表示，展望未来，亚投行将坚持高标准，对腐败零容忍，着力支持绿色经济和新的发展方式，更好地为国际社会服务。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 02 版）

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