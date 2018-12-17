“天河一号”累计支持1600余项国家重大项目

本报天津12月15日电 （记者胡果、朱虹）记者15日从国家超级计算天津中心获悉：我国首台千万亿次超级计算机“天河一号”累计支持国家重大项目超过1600项，成为支撑我国科技创新的利器。据天津中心应用研发部部长孟祥飞介绍，“天河一号”取得国家级、省部级奖励成果等2000余项。

“天河一号”服务领域广泛：在高端装备领域，支撑海洋装备、无人机等进行数值模拟；在生物医药领域，支撑胰岛素等自主知识产权新药的研发并获得重大突破；在新材料研发领域，支持200多个新材料科研团队在纳米、储能、超导等领域展开计算模拟研究。

运算能力达到百亿亿次的“天河三号E级原型机”已研制成功，实现了各关键技术领域整体自主创新。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 01 版）

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