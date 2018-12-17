贫瘠土地这样长出现代产业

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贫困地区缺什么，帮扶怎么帮？中化集团以产业优势、技术优势对接当地资源特色，一套组合拳精准发力，新技术、新理念注入，促贫困地区成长起有生命力的现代产业

瞄准“靶心”：补短板、兴产业，让资源特色变优势

盐碱地也能变良田？内蒙古林西县轿顶山村人想不到，如今竟成了现实。

“春天白花花，夏天水汪汪；春播一袋种，秋收一碗粮。”回想过去，轿顶山村主任唐玉香叹气：村里为啥穷？守着千亩盐碱地，别说种庄稼，连草都不长。靠啥脱贫，成了大家的一块心病。

轿顶山村是林西县的缩影。林西地处偏僻，干旱少雨，耕地118万亩，但不少是盐碱地、荒坡地。种地靠天吃饭，农民增收乏力。

中化集团对口帮扶林西县，扶贫千头万绪，从哪破题？

找准贫因。中化扶贫干部胡才志进村入户摸实情：基础差、门路缺，贫困村最盼致富产业。因贫施策，中化“量身定制”扶贫方案，立体式措施落户林西——

改良盐碱地。中化农业的科技团队进驻田间，对7个乡镇9个村3200亩盐碱地试验改造，深耕、排碱、配方施肥，让寸草不生的土地恢复了地力，为全县20多万亩盐碱地蹚出了新路。改造荒坡地。中化技术人员开出“药方”，综合利用集雨水窖、滴灌技术，让一片片旱地变成水浇地。

告别低产田，劣势变成优势。中化派专家把脉，林西气候冷凉，光照丰富，适宜发展甜菜、马铃薯等特色产业。轿顶山村不少打工农民返乡种起“甜蜜产业”。贫困户李永春尝到甜头：“去年试种了3亩甜菜，亩产达到5吨半。今年又种了9亩，一年至少挣2万多元。”

好产品还需好出路。推动电商扶贫，中化投入资金帮林西建设电商平台，让更多“藏在深山”的土特产走向全国。

今年8月，林西县通过国家验收，成为内蒙古第一个脱贫摘帽县。其中，中化的帮扶功不可没。

对口帮扶怎么帮？中化集团董事长宁高宁认为，脱贫根本之策靠产业。中化业务涵盖多个领域，具有多元产业优势，是国内领先的农业投入品和农业服务一体化经营企业。推动精准扶贫、精准脱贫，中化瞄准产业这个“靶心”，立足产业优势、技术优势，对接当地资源特色，助贫困地区成长一批有生命力的现代产业。

不只是林西，中化在对口帮扶的7个贫困县，探索建立“立项—质询—实施—监督—后评价”的项目管理机制，将企业管理经验移植到扶贫援助上，通过闭环管理，保障“一县一策”帮到点上，发挥实效。

在内蒙古阿鲁科尔沁旗，中化旗下的沈阳化工研究院针对沙化土壤，攻关苜蓿根腐病防治、保水保肥等关键技术，开发出苜蓿增产因子，试种基地增产达15%以上，促进了当地生态产业发展。

在西藏岗巴县，中化协助当地推动岗巴羊获地理标志认证、有机认证，研发全羊宴成为主题菜品，让岗巴羊身价倍增。吉汝村牧民吉律说：“前几年一只羊卖不了800元，如今涨到1500多元，腰包鼓起来，去年家里盖起新房。”

初步统计，近些年来中化集团累计投入扶贫资金3.6亿多元，实施扶贫项目167项，新技术、新要素注入，一批特色产业快速成长，激活贫困地区发展的内生动力。

对准人头：有技术、会经营，让贫困户脱贫有奔头

扶贫先扶智。伴随产业项目的实施，中化的农技课堂、技能培训跟进，着力培育有技术、会经营的新型农民。

“同样种玉米，科技下田产量翻番！”轿顶山村农民刘金东对农技课连连称赞，过去习惯大水大肥，产量上不来。还是专家有本事，指导大家用上良种，施上配方肥，一年下来亩产达到1300斤。玉米增产，老刘开始发展养殖：“去年养了20头育肥牛，自家30亩玉米，基本不用买饲料。”

科技激活贫瘠土地。近年来，中化农技人员在贫困地区开展技术培训200多场次，培训农牧民5576人，投放测土配方肥7330吨，投放玉米新品种5万多公斤，发展苜蓿示范基地55万亩，单产提高10%—20%。

培训带来新门路。在阿鲁科尔沁旗先锋乡先进村，贫困户王玉芬说：“编炊帚刚学有点难，但老师手把手教，挑苗、拢苗每个步骤多练习，就能编好。”她家里老人有病，孩子上学，“如今家门口能赚钱，日子有奔头了！”

炊帚编织背后是一条产业链。中化扶贫干部、阿旗副旗长吕海涛说，先锋乡坡耕地多，种粮不行。经调研，种笤帚每亩纯收入650—840元，而手工编织后，附加值能再提高2至3倍，效益可观。

让草编产业落地生根，中化投入175万元资金，建起集生产、研发、培训于一体的现代厂房。引导成立盈嘉农牧业合作社，带动规模化、标准化生产。联手相关部门建培训基地，让贫困户成为技术工人。先锋乡党委书记张立铮说，全乡种植笤帚苗6000余亩，明年将带动周边发展到3万亩，有了草编加工厂，村里打麻将的少了，学手艺挣钱的多了，小笤帚带来脱贫的希望。

聚焦新产业。在林西县，中化加大电商培训，带动创业就业人员1249人。大井镇金鸡岭养殖合作社理事长姜富贵说：“搭上互联网，销路宽了，小笨鸡一年能卖10万只，收入近百万元。”

助力教育，阻断贫困代际传递。在青海大柴旦，中化参建中心学校教学楼、幼儿园；在林西县，援建乡村幼儿园，解决400多名偏远农牧区孩子入托难题。在对口帮扶的7个贫困县，中化设立了“中化奖学金”“中化奖教金”，助力城乡教育均等。中化员工自发开展“圆梦助学行动”，4年多捐资181万多元，“一对一”资助了2500多名贫困学生，让更多孩子安心完成学业。

谋划长远：着眼绿色生态，打造有竞争力的新产业

“贫困地区发展产业，靠传统模式难有出路，必须高起点谋划，用绿色、生态理念打造有竞争力的新产业。”宁高宁说。

在岗巴县广袤的草原上，白云朵朵，碧空如洗。中化援藏扶贫干部刘凡坦言，全县平均海拔4700米，草场558万亩，核定载畜量14.6万只。“43亩草场才能养一只羊，岗巴羊数量几近极限。”

既要保生态，又要富口袋。在中化推动下，岗巴镇门德村建起了岗巴羊标准化养殖场。推动科学养殖，中化今年投入435万元，定制专用饲料1200吨。通过短期育肥，“放养”变“圈养”，试养的3500只羊将提前一年出栏。

在岗巴吉汝村，中化今年11月捐赠的100辆摩托车已送到村里，帮助牧民们实现了骑摩托放牧。未来两年，将加大投入集中建设综合服务中心、乡村道路、民房改建，让这里的好风景变“好钱景”，成为旅游胜地小镇、爱国主义教育小镇。

传统农业不断升级。在阿鲁科尔沁旗天山镇，中化农业的MAP（现代农业综合服务）扶贫示范农场落户，流转新平村1360亩土地，以土地托管为核心，实施水肥一体化项目，打造优质高效甜菜基地。

“都是新品种、新技术！”在农场打工的新平村农民孙贵荣一一细数，甜菜品种是从荷兰、德国引进的，滴灌设施是以色列的，省水省肥，增产效果好。村里成立农牧合作社，带动村民土地流转、入股分红、务工等多渠道增收，今年全村115户户均5000多元。孙贵荣说：“我们夫妻俩一个月收入7000元，再加上分红，年底稳稳脱贫。”

打造品质农业。在阿鲁科尔沁旗游牧核心区，中化以黑头羊为主要羊源，以纯净、绿色定位打响“塔林花”品牌。今年的“双11”期间“塔林花”羊肉成为爆款，当日销售11万元，鲜明地域特色的消费品牌，引领产业提质增效。

在已经脱贫的林西县、青海大柴旦和德令哈市等地，中化帮扶举措仍在发力。“脱贫不是为了一时摘帽，助力对口帮扶地区实现乡村振兴，这是我们的职责和使命。”宁高宁说。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)