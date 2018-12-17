加大对农业文化遗产的发掘保护和利用传承，尊重规律，合理利用，打造“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽乡村

近日，我国91项重要农业文化遗产在中国农业博物馆首次展出，湖州传统缫丝等特色非遗展演吸引观众驻足。不少人惊叹古人的精湛技术、精深的农耕文化，也有人担心，随着时代变迁，这些农业文化遗产会不会躺进博物馆，失去生命力？

随着农业生产方式不断转变，从种到收的全程机械化加快推广，一些传统农耕方式正逐步被取代，这是历史发展的必然。经历粗放发展，资源约束日益趋紧，今天更应该思考应该从传统农耕文化中继承什么？事实上，农业文化遗产大都崇尚自然，既有桑基鱼塘、稻田养鱼等生态农业模式，也有坎儿井等资源保护与利用技术，还有间作、轮作等模式，其中都蕴含着合理耕作、水土保持等内涵，这些人与自然和谐共生的理念，对农业提质增绿、稳量增优同样具有借鉴意义。

数据显示，91项农业文化遗产涉及104个县，其中有40多个属于国家扶贫工作重点县，这些地方大多有良好的生态环境、多样的民俗文化、优美的乡村景观，也是贫困地区扶贫开发的独特资源。如何在保护农业文化遗产的同时，实现科学开发利用，是这些地区脱贫攻坚的一个新课题。今年中央一号文件指出，要切实保护好优秀农耕文化遗产，推动优秀农耕文化遗产合理适度利用。这表明在实施乡村振兴战略大背景下，重视与发掘农业文化遗产的价值，让农业文化遗产“活”起来，也可以为脱贫攻坚开拓新的渠道。

农业文化遗产要想长远发展，必须拓展功能，形成生产生活生态有机结合的产业发展格局，带动当地农民在产业发展中获益。山东夏津县黄河故道古桑树群遗产地，合作社带动村民以桑树入股，发展旅游产业；云南红河哈尼梯田名声在外，乡村旅游带动村民红心鸭蛋和红米等梯田产品卖出了大山，农民收入快速增长。

让农业文化遗产“活”起来，一方面要在动态中传承保护。农业文化遗产具有生产与生态功能，农民是其创造者，更应成为传承和受益的主体。只有让农民在保护中受益，才能提高保护的积极性与主动性。要根据遗产地不同情况，建立测评和监督考核机制，建立政府主导、多方参与、分类管理、利益共享机制，走可持续发展之道。另一方面要从整体上合理利用。要尊重规律，合理利用，以农业为基础，通过改进技术、完善设施，引入资本和人才，促进生态涵养、高效农业、休闲观光等多种功能的实现；重视衍生出来的生活、习俗等文化内涵，运用现代技术展示和推介景观资源、历史文化和民俗风情，增加农业文化遗产的吸引力。

农业文化遗产是农耕文明的重要组成部分，通过加大对农业文化遗产的发掘保护和利用传承，在农业农村发展、农民持续增收的同时，保留农村的自然风貌、乡土风韵，才能建成“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽乡村。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)