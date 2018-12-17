温岭休闲农业焕发生机

本报电 近年来，浙江省温岭市大力发展绿色经济，使得荒山变景观，田园变乐园，集旅游、休闲、观光、采摘等为一体的生态农业焕发生机。大溪镇滥田湖村曾是一个落后高山村，经过环境综合整治工作，拆除违建、清理“脏乱差”点位500多个。环境好了，生态农业发展迅猛，里垄谷、方山云雾山庄等农家乐扎根在这里，游客纷至沓来，2017年全村实现村集体经济收入101万元。目前，全市新建环海岸线美丽乡村精品观光带2条、精品村7个，农（渔）家乐游客量达218万人次。

（杨 鹏 李承骏）

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 10 版）

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