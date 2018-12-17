产业进乡村 农户拔“穷根”

“有劳力家家有牛养，无劳力户户有分红。”内蒙古科左后旗巴彦毛都乡巴彦毛都村支书天山说，全村22户贫困户，今年从银行协调了55万元扶贫贷款，给11户各买了5头牛，一年时间户均繁殖到了10头，今年脱贫没问题。

新一轮脱贫攻坚，科左后旗致力找准路径、多措并举，推动有劳力的贫困户产业全覆盖，增强“造血”功能。5年间，全旗减贫1.16万户3.02万人，贫困发生率由11%降至1.23%。

推动产业扶贫，科左后旗坚持资金跟着贫困户走、贫困户跟着产业走，发展黄牛养殖业，对有劳力、会养牛的贫困户提供贷款支持，帮助建牛舍，自建自养；对不能养牛的贫困户，利用贷款购牛，委托合作社、大户托养，参与分红。目前全旗贫困户养牛6.18万头，许多人有了脱贫产业。

打造扶贫车间，旗里推广“企业+合作社+贫困户”模式，带动技能扶贫。散都乡呼勃村把妇女组织起来做手工艺品，合作社从最开始的10多人发展到近800户。“现在不用到处打零工了，收入稳定，还能照顾家里。”村民全艳玲说。

如今，全旗每个贫困村都有自己的扶贫产业，既有黄牛养殖、民族刺绣等传统产业，也有种养加一体化的现代产业化项目。科左后旗委书记刘士海表示，这些产业项目对农民技术要求不高，简单培训后就能上岗，可复制性较强。

通过加大农产品物流配送体系建设，打通产销对接的渠道。“自从有了电商平台，再也不用为荞麦卖不出去发愁了。”散都乡朝阳村贫困户刘海说。目前，全旗成立旗级电商服务中心1个，建立村级电商服务站192家，电商覆盖73.3%的乡村。

开辟沙漠旅游产业扶贫路。散都乡车家窝堡村，立足村情，开设村办企业，开发建设草甘沙漠旅游景区，贫困户以贷款资金入股，景区每年向贫困户发放红利。去年32户贫困户每户分红5000元，86个村民年人均工资收入1.5万元。

《 人民日报 》（ 2018年12月16日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)