凤阳小岗村有了新变化

1978年12月，安徽省凤阳县小岗村18位农民在土地承包责任书上按下鲜红手印，实施农业“大包干”，从此拉开了中国农村改革的序幕。如今，40年过去了，当年的农民们生活得如何？小岗村有了什么新面貌？近日，本报记者来到小岗村，目睹了“中国农村改革第一村”的新变化。
当年农民开起农家乐
踏上小岗村的友谊大道，造型整齐的两层小洋楼排列在两侧，各种店铺鳞次栉比。原来，村民们搬入新居后纷纷开启了“前店后宅”模式。今年75岁的严金昌是当年按下红手印的18位农民之一，如今，他开起“金昌食府”当起了老板，他家的餐馆就位于这条大道上。
据严金昌回忆，40年前，小岗村是有名的“生活靠救济，生产靠贷款，吃粮靠返销”的“三靠村”，大家都吃不饱肚子，他也曾到江苏等地逃荒要饭。“大包干”解放了农民的生产力，提高了农民的积极性，小岗村一年跨过温饱线，村民的日子一天天好起来。严金昌告诉记者，“我们的生活很好。现在吃不愁穿不愁，家家户户住小洋楼。”
当年农家变为新景点
“当年农家”是当年的“大包干”签字室所在地。40年过去了，这里成了小岗村的热门旅游景点，大家纷纷前来感受当年的环境，致敬中国人的创举，也汲取继续前行的力量。
旅游是小岗村产业发展的发力点之一。小岗村党委书记沈仁龙说：“我们清醒地认识到没有产业的支撑，小岗村的发展将成为无水之源、无本之木。”这些年，小岗村不仅大力发展旅游，还加大招商引资力度，启动了乡村赋能工程。
严宏昌现在忙起了经营网店，通过互联网售卖粉丝、黑豆等土特产。严宏昌告诉记者，网店的业务量每个月都在增加，村里挣得多的一个月能卖两三万元。
乡村振兴有了新盼头
在小岗村民家里，都有一本“红证书”，即农村集体土地确权登记证。小岗村民知道，这不是本压箱底的证书，它是可以抵押贷款的活资产，也是参与入股分红的新凭证。这源自凤阳县着力推进的“资源变资产、农民变股东、资金变股金”的“三变”改革。今年2月，小岗村民首次领到了人均350元的集体资产收益分红，实现了从40年前“户户分田包地”到40年后“人人持股分红”的转变，真正成为集体资产的主人。
今年3月出台的《小岗村乡村振兴实施方案》中，深化农村改革、实施产业兴农战略、完成小岗5A景区创建等目标一一在列。严金昌说，希望后辈要秉持敢想、敢干、敢为人先的小岗精神，要加油干，因为幸福都是奋斗出来的。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】