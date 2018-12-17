凤阳小岗村有了新变化

1978年12月，安徽省凤阳县小岗村18位农民在土地承包责任书上按下鲜红手印，实施农业“大包干”，从此拉开了中国农村改革的序幕。如今，40年过去了，当年的农民们生活得如何？小岗村有了什么新面貌？近日，本报记者来到小岗村，目睹了“中国农村改革第一村”的新变化。

当年农民开起农家乐

踏上小岗村的友谊大道，造型整齐的两层小洋楼排列在两侧，各种店铺鳞次栉比。原来，村民们搬入新居后纷纷开启了“前店后宅”模式。今年75岁的严金昌是当年按下红手印的18位农民之一，如今，他开起“金昌食府”当起了老板，他家的餐馆就位于这条大道上。

据严金昌回忆，40年前，小岗村是有名的“生活靠救济，生产靠贷款，吃粮靠返销”的“三靠村”，大家都吃不饱肚子，他也曾到江苏等地逃荒要饭。“大包干”解放了农民的生产力，提高了农民的积极性，小岗村一年跨过温饱线，村民的日子一天天好起来。严金昌告诉记者，“我们的生活很好。现在吃不愁穿不愁，家家户户住小洋楼。”

当年农家变为新景点

“当年农家”是当年的“大包干”签字室所在地。40年过去了，这里成了小岗村的热门旅游景点，大家纷纷前来感受当年的环境，致敬中国人的创举，也汲取继续前行的力量。

旅游是小岗村产业发展的发力点之一。小岗村党委书记沈仁龙说：“我们清醒地认识到没有产业的支撑，小岗村的发展将成为无水之源、无本之木。”这些年，小岗村不仅大力发展旅游，还加大招商引资力度，启动了乡村赋能工程。

严宏昌现在忙起了经营网店，通过互联网售卖粉丝、黑豆等土特产。严宏昌告诉记者，网店的业务量每个月都在增加，村里挣得多的一个月能卖两三万元。

乡村振兴有了新盼头

在小岗村民家里，都有一本“红证书”，即农村集体土地确权登记证。小岗村民知道，这不是本压箱底的证书，它是可以抵押贷款的活资产，也是参与入股分红的新凭证。这源自凤阳县着力推进的“资源变资产、农民变股东、资金变股金”的“三变”改革。今年2月，小岗村民首次领到了人均350元的集体资产收益分红，实现了从40年前“户户分田包地”到40年后“人人持股分红”的转变，真正成为集体资产的主人。

今年3月出台的《小岗村乡村振兴实施方案》中，深化农村改革、实施产业兴农战略、完成小岗5A景区创建等目标一一在列。严金昌说，希望后辈要秉持敢想、敢干、敢为人先的小岗精神，要加油干，因为幸福都是奋斗出来的。

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