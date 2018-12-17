原标题：酒店卫生问题曝光者个人信息遭泄露：悬赏10万维权

花总网上收到人身威胁

制图/张继

酒店卫生问题曝光者个人信息遭泄露，悬赏十万元征集线索花总代理律师：十万悬赏体现维权决心

来源：新闻晨报

近日，微博大V@花总丢了金箍棒（以下称其为花总）“悬赏人民币十万元征集泄露其身份信息的线索”一事在网上引起轩然大波。在曝光了一批高档酒店（包括多家五星级酒店）存在的卫生问题后，花总可谓麻烦不断：个人信息遭到泄露，被部分酒店拉黑，甚至遭到赤裸裸的人身威胁。

据了解，就个人信息被泄露一事，目前花总已经委托其代理律师周兆成、龙磊代为调查收集证据，代为起诉、调解等。“花总作为一名普通消费者依法行使消费者监督权，大胆曝光了酒店的卫生问题。这原本是一件让酒店经营者非常感谢的事，没想到却让他遭遇了今天这样‘不公正的对待’。”12月14日，花总代理律师周兆成在接受晨报记者采访时这样为他的委托人鸣不平。

“花总已到忍无可忍地步”

新闻晨报：目前花总的什么信息疑似遭到泄露？

周兆成：当事人花总在曝光酒店卫生问题之后，出现多家酒店在其微信工作群内，擅自发布花总的“个人护照信息图片”，同时发表针对花总的“不当言论”。进而导致花总个人信息在互联网上被广泛传播，已经被多家酒店纳入黑名单，不久还爆发其被贵阳亨特索菲特酒店工作人员在其微信朋友圈对吴先生（花总）进行赤裸裸的人身威胁。

新闻晨报：花总为何要悬赏十万寻找信息泄露线索？

周兆成：当前花总已经处在“一路裸奔”状态，我们必须立即采取一切手段，尽快制止事态的扩大。“悬赏人民币十万元征集有效线索与证据”，属于悬赏广告，是一种附生效条件的单方法律行为，如果有人能够提供“泄露花总身份信息有效线索与证据”，悬赏人花总愿意承担支付悬赏报酬十万元的义务。

现在已经不是钱多钱少的问题了，花总现在已经到了忍无可忍的地步，谁能眼睁睁地看着自己的“个人信息满世界传播”？“悬赏人民币十万元征集有效线索与证据”，也体现出我们维权到底的决心。

“先谈判再诉诸法律”

新闻晨报：找到信息泄露线索后，将怎样处理？

周兆成：花总个人信息被泄露，对于已曝光的五星级酒店，我们已经做完证据保全工作，目前正在为未来起诉做最后的准备。而对于近日刚曝光的涉事五星级酒店，我们也在安排律师团队紧密的调查取证之中。

暂时不太方便透露太多，但是当前的工作思路就是，一方面，我们安排团队积极与涉事酒店进行沟通、谈判，争取与涉事酒店达成和解。共同查找到泄露花总个人信息的源头；另一方面，对一些缺乏诚意、冥顽不化的涉事酒店我们也在同步启动相应的法律行动，这一切都在我们掌握之中。

新闻晨报：花总说目前还有一些不愿意配合的酒店？

周兆成：我们目前正在与多家涉事酒店进行谈判，我们最终将根据谈判的进展，来决定是否对该家涉事酒店启动追责程序。对于个别不愿意配合、缺乏诚意、冥顽不化的涉事酒店，我们也早做好同步的法律预案。

作为花总的代理律师，我一直本着极大的诚意与涉事酒店沟通，其实我们的要求不高，也不要求任何经济赔偿，就是想让酒店的客人可以睡一张干净的床和住一间干净的房。让我们的五星级酒店，能够真正学会尊重我们消费者最基本的隐私权，不要动不动就曝光我们的身份信息。

但是，如果最终谈判破裂，下一步，我们也一定会启动最新的法律行动。但是，从当前的事态进展来看，也在朝着有利于我们的方向发展，按照花总的原话，终于有一些酒店和涉事人士从惶恐与对抗中走出来，冷静面对问题，和我们共同解决。这一切都在我们掌握之中。

新闻晨报：之前花总还遭遇过人身威胁？

周兆成：花总作为一名普通消费者依法行使消费者监督权，大胆曝光了酒店的卫生问题。这原本是一件让酒店经营者非常感谢的事，没想到却让他遭遇了今天这样“不公正的对待”。

从花总身份信息被多家五星级酒店陆续泄露，到被人身威胁，直到前几天被海南某酒店发布“通缉令”式的公开示众，我想这绝不是一个“个案”。

消费者花总现如今如“过街老鼠人人喊打”。这到底是谁的错？作为代理律师，我相信邪不压正，我们会拿起法律的金箍棒，来维护我委托人花总的合法权益。

●业内看法

“酒店拉黑客人不可理喻”

对于花总个人信息遭遇泄露一事，记者也采访了资深业内人士马先生。

马先生曾在上海某知名五星级酒店担任过数十年的管理岗位，他对“酒店泄露客人个人信息”的行为表示强烈谴责：“泄露客人信息的行为肯定是不对的，是不合规、不合法的。正规的酒店都会要求其工作人员对客人信息严格保密，如果不是出于正当用途，绝不允许工作人员擅自使用、传播客人信息。”

马先生说，在他曾经从业过的五星级酒店，只有相关管理人员和总台工作人员才能接触到客人信息，其他工作人员通常接触不到。因此，对这些能接触到客人信息的酒店人员，他们总是会反复强调对客人信息严格保密，并要求他们必须正当使用客人信息。

“至于酒店把客人拉黑，这更是不可理喻。我以前工作的酒店，对于客人提出的意见和投诉，都是很欢迎的，甚至还会专门去感谢客人，因为这样才能让酒店变得越来越好。如果因为客人的投诉就把他拉黑，那这个酒店的经营思路肯定有问题。”马先生表示。

(责编：杨曦、仝宗莉)