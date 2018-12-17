新房二手房价格倒挂压力缓解 政策效果逐步显现

本报记者 苏诗钰
见习记者 刘伟杰
近日，国家统计局发布了2018年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，从数据来看，一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨，二手住宅持续下降，二线城市环比涨幅均与上月相同，三线城市环比涨幅均回落。
清华大学房地产研究所所长刘洪玉昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，房地产市场整体保持平稳，新房与二手房价格继续保持倒挂，但倒挂压力得到缓解，这表明中央政府的政策效果逐步显现。未来，房地产价格仍需得到有力调控，避免过快上涨或大幅下跌，实现整体稳定的目标。此次一线城市商品住宅销售价格有涨有跌，二三线城市涨幅平稳符合政策预期。
据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格微涨0.3%。其中：北京和上海分别上涨0.6%和0.5%，广州持平，深圳下降0.2%。二手住宅销售价格下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.4%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。
11月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅比去年同月扩大0.8个百分点；1月份-11月份平均，同比上涨0.3%，涨幅比去年同期回落10.6个百分点。
与此同时，11月份二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨11.1%和10.5%，涨幅比去年同月分别扩大6.4个百分点和3.6个百分点；1月份-11月份平均，同比分别上涨7.2%和7.6%，涨幅比去年同期分别回落2.2个百分点和0.3个百分点。11月份，二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.9%和8.1%，涨幅比去年同月分别扩大2.9个百分点和2.7个百分点。
易居研究院智库中心研究总监严跃进昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，从房价上涨和下跌的城市数量看，房价上涨的城市数量为63个，相比10月份的65个有所减少。这也说明受近期市场调控的影响，部分城市依然有降价促销动作。这和房价反弹本身也没有矛盾。从推盘方面看，高端项目入市会更加密集，但在实际销售过程中依然有降价促销动作。
严跃进表示，二手房的房价指数环比增幅为0.5%，与10月份一致。二手房相对来说更客观地反映市场走势，当前很多业主急于抛售项目，会主动降价。而一手房的定价受到更多因素影响，如预售证的备案价审批等，所以价格相对坚挺。
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