原标题：减税降费需进一步提升 小微企业“获得感”

“小微企业税收直接关乎千家万户老百姓的民生收入，过去的减税降费措施较侧重减轻纳税人负担，但未来仍需提升减税降费‘获得感’。”国家发改委原对外经济研究所所长张燕生昨日在接受《证券日报》记者采访时表示。

作为一国经济基本细胞，小微企业活跃度事关经济活动良性健康，今年以来减税降费政策举措密集落地，小微企业成减负重点，减税降费效果明显。根据国家税务总局近日发布数据显示，今年5月1日起陆续实施的深化增值税改革三项措施合计减税超3000亿元。

国金证券首席策略分析师李立峰昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，减税降费是降低企业成本、支持实体经济持续健康发展的重要途径，过去相关部委所出台的政策支持有力，小微企业减税降费效果显著。中长期来看，推进减税降费还需加快相关领域改革，如税收法定改革、税费征管体制改革等，更好释放改革红利。

在过去几年减税降费措施中，除营改增带有一定的普惠性外，其他减税降费措施更多是特惠式，即针对特定行业、企业出台的优惠政策。有专家指出，过去减税主要从税基上做文章，如企业所得税的各种税前扣除、固定资产加速折旧等，都是通过缩小税基减轻纳税人负担。这种减税方式带给企业的减税感受远不如降低名义税率强烈，要提升企业“获得感”，需推出整体性、更有力度的减税降费举措。

张燕生建议，取消小微企业税收，做到藏富于民。他还建议，要进一步探索小微企业纳税规范，降低纳税成本，打造简政放权的营商环境，也可尝试在资本市场为服务小微企业构建适当的金融产品。

另外，有专家提出，在下调企业所得税税率的同时应规范税基。目前，国内企业所得税税基优惠标准有差异，需要进行统一，使税率和税基形成全新有效组合，推动税制更加规范、公平、透明。

从近期释放的政策信号来看，更大规模、更加明显的减税降费措施有望推出，未来应在有效引导预期的同时，着力于进一步提升小微企业“获得感”。

(责编：杨曦、仝宗莉)