原标题：洛娃科技违约 中邮基金遭巨额赎回

上周，中邮基金发布公告称，旗下中邮睿利增强债券基金，因12月12日发生的基金份额净赎回申请，超过了前一日基金总份额的10%，已经触发巨额赎回。

基金发生巨额赎回后实施延期赎回

在12月11日至13日这3天时间里，中邮创业基金连发3份关于“旗下基金发生巨额赎回后实施延期赎回的公告”。如果投资者选择了延期赎回选项的，那么提交的赎回申请中超过10%的部分将自动转入下一个开放日继续赎回。也就是说，12月10日、12月11日、12月12日这三天想赎回中邮睿利增强债基的投资者，只有10%可以赎回，未确认部分，当初赎回时选择顺延处理的，将在下面的开放日陆续处理;没有选择顺延处理的，将确认失败。

据公开资料显示，中邮睿利增强债券基金成立于2017年8月17日。基金类型属于契约型、开放式、债券型。截至今年12月12日，成立以来的收益率为-3%，在同类产品中表现处于后半程。截至今年三季度末，该基金资产规模为0.98亿元。根据基金中报，截至今年二季度末，该基金资产规模为1.43亿元，持有人户数为343户，机构投资者持有比例达到99.26%，有两大机构持有的比例超过20%，其中第一大机构持有比例为 49.63% ， 第 二 大 机 构 持 有35.45%。

北京青年报记者注意到，12月5日之前，中邮睿利增强债券基金原本每天的净值都在0.01%左右波动，但在12月6日这一天，该基金原本波澜不惊的净值走势图突然急转直下暴跌5.09%，导致这只原本可以在2018年保持正收益的基金变成年内亏损3%。

机构赎回大概率是因为基金“踩雷”

中邮睿利增强债券基金发生了什么？根据基金持仓，中邮睿利增强债券基金持有的债券“17洛娃CP001”在 12月6日发生实质性违约，而机构赎回大概率的原因就是因为基金“踩雷”。

12月6日，上海清算所公告称，未足额收到洛娃科技实业集团有限公司(以下简称“洛娃科技”)对“17洛娃科技CP001”应该支付的付息兑付资金。洛娃科技12 月 7 日亦披露，“17 洛娃科技CP001”当期应付本息 32250 万元，其中2250万元利息已在12月6日当天划付至上清所，本金部分将延期兑付。随后，中债金融估值中心将洛娃科技发行人存续债券中债市场隐含评级——债券债项评级由B调整至C。公开信息显示，17洛娃科技CP001发行规模达3亿元，债券期限为1年，由2017年12月6日起息，票面利率为7.5％。

截至今年三季度末，中邮睿利增强债券基金持有“17 洛娃CP001”10万张，占基金净值比例为9.93%。而机构赎回大概率原因就是因为基金“踩雷”该债券。

投资者应警惕债券型基金蕴含的风险

一名基金业人士表示，巨额赎回在基金行业时有发生，但一只基金连续3天发生巨额赎回的情况，却并不多见。按照该基金持有比例以及赎回的份额，此次发起赎回申请的很有可能是第一大机构持有者。

在2018年业绩倒数的几只基金中，亏得最惨的中融融丰淳债A年内亏损48%，“踩雷”了15万张“14富贵鸟”，该债券4天跌去92%，从100跌到8元。“踩雷”之后，该基金被机构争相赎回，规模一路缩水。中融融丰纯债型基金持有“14富贵鸟”的比例高达47.2%，自“14富贵鸟”3月1日复牌大跌后，中融融丰纯债A单位净值由0.878跳水到3月5日的0.658，中融融丰纯债C单位净值也由1.021降到0.765。

今年8月13日，17兵团六师SCP001未能足额划付资金，成为首例违约的城投债。当日，二季度末持有该短融券的中融融信双盈净值大跌3.42%。

9月20日，“14利源债”大跌83％，该债券为利源精制公司债券，公司公告预计不能按期支付“14利源债”利息。多只基金公司产品“踩雷”。

前述基金业人士称，债券基金发生“踩雷”对于基金运作来说非常不利，市场上大部分债券基金的机构持有人往往占比都比较大， 一旦“踩雷”就容易被机构打入黑名单，随后发生巨额赎回。表面上许多债券型基金的风险较小，实际上一旦“踩雷”，其下跌的幅度一点都不亚于股票，而且几乎没有反弹的空间。投资者应该对债券型基金有更全面的认识，对其中蕴含的风险保持警惕。

文/本报记者 朱开云

(责编：仝宗莉、杨曦)