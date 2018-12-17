新车才买一个月 发现已过质保期

原标题：发现已过质保期

华商报讯（记者 尤洁）最近才买了一辆新车，一个月后出问题送去4S店维修时，得知车辆已过质保期，并且在2017年5月已有销售记录。

今年9月，王先生在西安市阿房四路的陕西中北企业投资管理集团有限公司展厅购买了一辆比亚迪G6，“我这辆车用来跑网约车，属于营运车辆，一共花费12万多，首付3.8万元，其余贷款，每月还2287元。”

王先生用车一个月后，发现车出了问题，“今年10月，我发现车在上坡时动力不足，无法加油。”王先生去4S店检修，店内工作人员表示车辆需要维修，“工作人员说我的车已经过了质保期，得自费修理，可我新车才买了一个月，怎么就过了质保期？”

12月15日，通过4S店内部系统王先生看到，车辆已在2017年5月26日销售，一年质保期早过。王先生很纳闷，“我联系中北公司询问，公司工作人员表示已跟比亚迪厂家协商好，给我车辆延保，让我继续维修车辆，费用4S店承担。”但4S店工作人员称没有收到此通知，仍让王先生自费。

昨日上午，4S店负责车辆维修的工作人员告诉华商报记者，王先生车辆的问题是在行驶过程中缺缸造成的，车抖无法加油，需要更换零件后再做进一步检测。工作人员还说，王先生的车已整体过保，需要自费维修。

陕西中北企业投资管理集团有限公司工作人员王某表示，王先生这辆车是2017年5月出厂的，今年9月卖给王先生时是新车，该车维修费用应由公司承担。王某还说，他今年6月才来公司上班，王先生购买的新车为什么会过保他也不知情，需要问之前负责此事的公司工作人员李某。

对此，李某称，王先生这辆车是厂家配备的专用车，内部承诺是两年质保期，所以王先生的车目前没有过保，维修费用应由4S店承担。针对4S店工作人员说车已过保，李某表示，这是4S店与厂家之间沟通的问题，中北公司会与店家进一步沟通。

对此，4S店工作人员说，没有收到王先生车辆延保的通知，并且车辆已被改动，不在三包索赔状态，即使延保，4S店也不会承担这笔费用。

(责编：仝宗莉、杨曦)