原标题：税收增幅为何出现“前高后低”特点？

统计显示，今年我国税收收入增幅出现了明显的“前高后低”特点，增幅逐步下降，反映出减税政策取得了突出成效。当前，虽然减税取得了实实在在的成效，但经济下行压力有所加大，有必要进一步实施减税降费，更好地为企业降负、优化营商环境。社会期待更具精准性、实效性的减税降费措施尽快出台，让企业降成本更“解渴”，为高质量发展添活力、增动力。

作为积极财政政策的重要组成部分，减税降费近年来持续推进。不过，一直有观点认为减税效果不佳，甚至是“越减越多”。国家税务总局最新发布的数据显示，这种看法并不符合实际。统计显示，今年我国税收收入增幅出现了明显的“前高后低”特点，增幅逐步下降，反映出减税政策取得了突出成效。

“越减越多”这种看法之所以有“市场”，一方面是因为今年前几个月，税收收入保持较快增长，另一方面是虽然实施了减税政策，一些企业仍觉得税负有所上升，以至于感觉是“假减税”。其实，评价减税政策效果，应该放在较长时间段来考察。前11个月，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）比上年同期增长9.5%，其中前4个月增长16.8%，5月份至11月份增幅则回落到4.7%，比前4个月低了12.1个百分点。这说明，仅凭前几个月税收增速得出“越减越多”的结论，有点操之过急。

那么，税收收入增幅为何“前高后低”呢？这是因为减税降费政策的落地和见效有一个过程。3月份全国人大通过的《政府工作报告》，明确了规模超万亿元的减税降费措施。其后，相关部门出台具体政策文件并实施。比如，降低增值税税率、增值税留抵税额退税、统一小规模纳税人标准等深化增值税改革政策，就是在5月1日后实施的，个税改革则从10月1日起实施。

如果再进一步细究，还会发现这样一个问题：税收增幅是逐步下降了，但为何总量还是保持增长？其实，税收收入情况主要取决于税基和税率。实施减税主要体现在降低税率等税收优惠政策，在经济保持平稳发展的情况下，经济总量增长带动税收收入保持增长是合理现象。值得关注的是，10月份税收收入13464亿元，同比下降5.1%，凸显减税力度空前。

值得关注的是，为何一些企业觉得税负有所上升？企业经营情况复杂，包括税费在内各项成本的升降，原因肯定也是多样的。在税负方面，一个重要原因是名义税负与实际税负的区别。对某个企业来说，如果之前名义税负与实际税负不一致，可能出现虽然税率降了，但实际税负不变甚至提高的情况。税收法定、依法纳税，这是明确的法律原则，名义税负与实际税负将不断趋近、一致。

当前，虽然减税取得了实实在在的成效，但经济下行压力有所加大，有必要进一步实施减税降费，更好地为企业降负、优化营商环境，这也是供给侧结构性改革的重要任务。对此，中央和有关部门近期均发出明确政策信号，要进一步减轻企业税费负担，实施更大规模、更具实质性和普惠性的减税以及更加明显的降费。

财税政策事关重大，往往牵一发而动全身，需要全面、科学考量。社会期待更具精准性、实效性的减税降费措施尽快出台，让企业降成本更“解渴”，为高质量发展添活力、增动力。（来源：经济日报，作者：曾金华，编辑：马宇聪）

(责编：杨曦、仝宗莉)