原标题：央行等额续作2860亿元MLF操作

公开市场在投放流动性时延续了10月底以来的谨慎做法。央行周五公告称，对当日到期的2860亿元中期借贷便利(MLF)进行了等额续作。同时，当日无逆回购操作，且无逆回购到期，央行全天实现零投放零回笼。对于下一步的货币政策，央行行长易纲表示，坚持稳健中性的货币政策，“当前需要略微宽松的货币条件，但也不能太宽松。”

自10月26日以来，央行已连续36个交易日暂停逆回购操作，刷新连停纪录。对此，市场人士指出，11月以来，银行体系流动性总体保持合理充裕，个别时候处于较高水平，市场资金面持续宽松。

当前，维护流动性合理充裕是央行施展公开市场操作的目标。从公开市场业务交易公告传递的信息来看，近期银行流动性总量多数时候合理充裕，个别时候处于较高水平，央行投放流动性的动力和必要性并不强。

(责编：仝宗莉、杨曦)