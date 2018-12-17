11月消费市场增速放缓 服务消费热度不减

原标题：11月消费市场增速放缓

近日，商务部公布了11月我国消费市场运行情况，监测的5000家重点零售企业11月销售额同比增长4.2%，较上月放缓0.3个百分点，1月至11月累计增长4.4%。商务部市场运行司负责人指出，11月社会消费品零售总额增速有所放缓，主要是受到汽车销售下降和石油类商品价格回落的影响，共拉低社会消费品零售总额增速0.7个百分点。

该负责人表示，总体看，消费市场仍保持平稳发展态势，服务消费热度不减。11月，全国餐饮收入4525亿元，同比增长8.6%，增速高于商品零售0.6个百分点。全国电影票房37.3亿元，刷新当月历史纪录，同比增长29.3%。

同时，新型业态保持较快增长。据国家统计局数据，1月至11月，全国实物商品网上零售额62710亿元，同比增长25.4%，占社会消费品零售总额的比重达到18.2%，较上年同期提高3.3个百分点。11月，商务部重点监测零售业态中，购物中心、超市、便利店销售增速分别较上月加快0.9、0.7和0.2个百分点。

另外，基本生活类和升级类商品销售增速加快。11月，限额以上单位日用品、粮油食品和服装类销售额同比分别增长16%、10.6%和5.6%，较上月分别加快5.8、2.9和0.7个百分点；家用电器、文化办公用品、建材和金银珠宝销售额同比增速较上月分别加快7.7、2.9、1.3和0.9个百分点。

该负责人表示，随着后期促进实体经济和民营企业发展、加大减税降费力度、推进重大基础设施建设，以及促消费等一系列政策措施落到实处，市场信心逐步恢复，市场环境不断优化，预计消费市场仍将保持总体平稳、持续升级的发展态势。

(责编：仝宗莉、杨曦)