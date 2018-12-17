原标题：多个热点城市二手房价出现下调

国家统计局发布的11月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示，二手房价格近四年首次出现连续2个月超过10个热点城市下调。具体来看，厦门环比下调0.7%，北京、无锡环比下调0.6%，杭州环比下调0.5%，宁波、福州环比下调0.4%。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，11月，各地继续坚持因城因地制宜、精准施策，强化地方调控主体责任，房地产市场整体保持稳定。

58安居客房产研究院首席分析师张波表示，11月房价保持了一定稳定性，但降温态势延续。一线城市二手住宅继续降温，二线城市环比持平，三线城市环比涨幅回落，且二三线城市继续呈现分化态势；从区域来看，东部城市房价降温明显，而中西部相对稳定。

中原地产首席分析师张大伟表示，在8月房价上涨刷新纪录后，9月涨幅明显放缓，10月至11月统计局公布的70大中城市房价最大的特点是，二手房价格出现了明显变化。

“相比新建住宅限价，当下二手房价格更能反映市场真实价格，特别是一二线热点城市，二手房成交量市场占比已经过半，北京、上海二手房市场成交占比已经超过市场总成交的80%。”张大伟说。

统计局数据显示，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比微涨0.3%。其中北京和上海分别上涨0.6%和0.5%，广州持平，深圳下降0.2%。但从二手住房来看，二手住宅销售价格下降0.4%，降幅比上月扩大0.2个百分点。具体来看，北、上、广、深分别下降0.6%、0.1%、0.3%和0.2%。

三线城市方面，35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.4%，涨幅比上月分别回落0.2和0.1个百分点。

张大伟说，11月新建住宅出现5个城市下调，二手房住宅出现17个城市下调，较10月的4个和14个均有增加。

“全国楼市在8月上涨达到顶峰后，金九银十不再，价格出现调整迹象，二手房拐点开始出现。”张大伟预计，未来几个月二手房价格的下调城市和下调幅度将继续加大，部分城市新建住宅也将逐渐开始调整。

张波表示，楼市整体在降温，但并不是寒冬。他指出，11月15个热点城市中房价下降的城市为3个，仅比上月增加1个。从58安居客房产研究院发布的购房者信心指数来看，11月结束了连续4个月的环比下跌，转为上升0.4％。在房价涨跌问题上，无论是购房者还是从业者，都变得更为理性。

(责编：仝宗莉、杨曦)