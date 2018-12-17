原标题：工业互联网应用普及进入关键期 五大城市规划超20亿资金支持

随着工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)日前正式开启，五大工业互联网标识解析国家顶级节点已全部启动。《经济参考报》记者获悉，北京、上海、广州、重庆、武汉等五大顶级节点所在地将规划总计超过20亿的专项资金支持二级节点建设和行业应用，相关部委和地方政府也在酝酿更大力度的政策和资金支持。工业互联网产业应用普及进入关键期。

二级节点是标识解析体系面向企业和应用提供服务的入口。“在顶级节点建成后，各个二级节点是标识解析体系构建和标识解析应用推进的重要力量。”中国信通院标识管理中心（筹）业务发展部副主任曾西平向《经济参考报》记者表示，“二级节点在推进标识应用的同时，也是在推进工业互联网的普及。”

(责编：仝宗莉、杨曦)