原标题：商务部：进一步深化商业流通改革和开放

近日，商务部流通发展司副司长尹虹在中国商业改革开放40周年纪念大会暨2018（第六届）中国商业创新大会上表示，下一步商务部将以流通创新为引领，以建设法治化的营商环境为主线，以市场化的改革为方向，进一步深化流通改革和开放。

尹虹表示，下一步商务部将完善消费升级需要的供给体系，抓住城市和农村两个市场，在城市重点推动商业街和社区商业建设，即要打造和改造提升一批文化特色浓、品质高、体验性强、环境优良的步行街、商业街；同时，优化商业网点布局，丰富业态配置，培育出一刻钟的便民生活服务圈。在农产品流通体系方面，统筹规划公益性批发市场，进一步推动电商进农村，加大农产品产销对接的力度。

(责编：仝宗莉、杨曦)