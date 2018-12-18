风雨无阻，中国经济稳中有进

2018年，中国经济风雨兼程，足音铿锵。

“各项宏观调控目标可以较好完成”，12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。

这一年，经济脉动依然强劲：短短1分钟里，就有约7件专利递交申请、约4166位旅客乘高铁出行、约9.4万件快递被寄出签收、约5.1亿元完成移动支付。

这一年，“中国创造”令人惊艳：十送“北斗”创下全球卫星导航系统组网最快纪录；港珠澳大桥通车入选英国《卫报》“新七大奇迹”；世界上最薄的玻璃、最轻的地铁、最大的水陆两栖飞机精彩亮相。

前所未有的困难挑战，来之不易的耀眼成绩。2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是我国发展进程中极不平凡的一年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，中国经济迎难而上、勇毅前行，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。

坚持稳中求进，“六稳”实招见成效

年初以来，世界经济复苏进程中风险积聚，保护主义、单边主义明显抬头。全球股市、汇市、债市相继出现震荡，一些新兴经济体陷入货币危机。世界银行、国际货币基金组织等机构多次下调2018年全球、欧元区和新兴市场的经济增速预期。我国经济发展的不确定性明显上升，下行压力有所加大，企业经营困难增多。

面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门增强忧患意识，坚定发展信心，抓住机遇，把握主动，努力办好自己的事，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

既对“变”保持清醒，更在“不变”中保持定力。坚持稳中求进工作总基调，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策措施协同出台，最优政策组合正迎来最大整体效果——

就业再创佳绩。11月，全国城镇调查失业率仅4.8%，不仅优于年度工作目标，更低于国际劳工组织预测的今年全球失业率0.7个百分点，被外电称为“第一人口大国的‘就业奇迹’”。前11月，全国城镇新增就业人数1293万人，有望连续第六年为超过1300万人口提供就业岗位。

物价保持平稳。前11月，全国居民消费价格同比上涨2.1%，在保持中高速增长的同时，我国物价水平与美欧日等发达经济体较为接近，明显低于主要新兴经济体。

经济结构持续优化。前三季度，我国第三产业占GDP的比重达53.1%，对经济增长贡献率高达60.8%；最终消费支出对经济增长贡献率为78%，比资本形成总额的贡献率高出46.2个百分点，引得外媒感慨“中国人的购买力成为全球经济的重要支撑”。

质量效益不断提升。前三季度，全国单位GDP能耗同比下降3.1%，能耗总量同比增长约3.4%；企业效益持续改善，财政收入稳健增长，城乡居民人均可支配收入实际增速继续跑赢人均GDP增速，百姓的获得感实实在在。

毫无疑问，2018年的中国经济总体平稳、稳中有进，将又一次交出亮丽的成绩单。

“2018年经济运行依然保持在合理区间，全年实现6.5%左右的增长目标没有什么悬念。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

迈向高质量发展，三大变革有突破

今年1月，为缓解交通拥堵，马来西亚吉隆坡引入杭州“城市大脑”的特种车辆优先调度方案，使救护车到达现场时间缩短48.9%。国外网友惊叹，中国经济的竞争力已从脚手架、生产线拓展到了“网”上“云”端。

由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济告别“铺摊子”，专注“上台阶”，质量变革、效率变革、动力变革三轮驱动，推动产业结构转型升级，把实体经济做实做强做优。

——质量变革深入人心。核心技术屡获突破，中国制造弥补“缺芯少魂”，正在“脱胎换骨”。

在长沙，小到义齿、航空叶轮，大到方程式赛车，华曙高科凭借3D打印技术信手拈来。“公司业绩正在爆发式增长，50%的产品出口海外高端市场。”华曙高科创始人兼董事长许小曙说，“3D打印技术正推动医疗、汽车、航空等领域的中国企业掀起轻量化、智能化革命。”

在深圳，由深圳国民技术公司研发的银行卡安全芯片，使国内同类芯片价格从4美元降至4元人民币以下，副总经理朱永民坦言：“20年前咱在国际上还‘说不上话’，现在很有竞争力。”

——效率变革迎难而上。垄断“高地”被攻下，低效“洼地”被填平，全要素生产率提高。

破除垄断，企业成本降了。“过去每度电至少要7毛5，现在发电厂和用电企业直接签订供电协议，1度电平均5毛4，企业一天就能节省16800元电费！”北汽新能源汽车青岛公司副总经理于晓晖算着账。

简政放权，办事效率高了。“我们建的自备电厂是‘放管服’改革后山东省承接的第一个审批项目，开发区政府帮着一起跑手续，速度可快了。”山东世纪阳光纸业集团有限公司副总经理张增国介绍。

——动力变革火热推进。尊重人才，崇尚创新，鼓励创业，新动能对经济增长的贡献超过30%。

全国日均新登记1.8万家企业、1年诞生800多家科技企业孵化器、技术市场成交合同额逾万亿元……一系列数据的背后，是年仅12岁的大疆开启遥感测绘、森林防火、电力巡线等产业新篇章；是不到3岁的寒武纪科技推出全球首款商用终端智能处理器IP产品。一个个材料、医学、信息技术界的“创业英雄”，让多业态跨界合作、彼此协力，使新动能快速崛起、加力融合，形成了一片多元共生、茂盛繁密的创新森林。

“尽管今年挑战不少，但国家大力倡导推进‘互联网+’、大数据、人工智能和实体经济相融合，为我们创业者带来了新机遇。新产业蓬勃兴起与传统产业加速升级，正催生着经济高质量发展的新动能。”找钢网创始人王东说。

深化改革开放，坚定信心促发展

“就像几世纪前的我们一样，中国找到了自己的‘秘方’。中国经济一定会有美好的未来。”著名投资家沃伦·巴菲特在接受专访时这样表示。

中国发展的“秘方”是什么？习近平总书记指出：“改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”

2018年是中国改革开放40周年。越是环境复杂，我们越要“不畏浮云遮望眼”，以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入，为发展注入强劲动力。

供给侧结构性改革敢啃“硬骨头”，让要素流通更畅、企业负担更轻。

3月1日，上市公司“中国重工”在中登公司完成发行股份购买资产的股权登记，央企市场化债转股“第一单”告捷。“中国重工可节省约8亿元财务费用，资产负债率下降10个百分点，也带动上级企业中船重工资产负债率下降5个百分点。”中国重工董事会秘书兼财务总监华伟说。

用市场化法治化手段挑出“好苹果”，剔除“烂苹果”，供给侧结构性改革敢出招、出实招。今年以来，市场化债转股签约总金额达2437亿元，到位金额1572亿元，助推具有发展前景的高负债优质企业降杠杆。同时，加快出清“僵尸企业”，仅今年上半年，我国企业的破产立案和审结数量就分别达到6392件和3311件，为新动能孕育腾出了成长空间。

“放管服”改革紧盯“获得感”，让营商环境更好、创业心气更足。

年初至今，“放管服”改革亮出多措并举的组合拳，进一步打开市场的活力之门。世界银行10月31日发布的报告显示，中国营商环境排名从去年的第七十八位升至今年的第四十六位，大幅提升32个位次。

世行全球指标局高级经理丽塔·拉马霍直言：“中国为中小企业改善营商环境实施的改革数量创纪录，位列今年营商环境改善全球排名前十。今年的改革数量居东亚太平洋地区之首，在全球经济改革数量中排名第二，从而使得分和排名都大幅前移。”

全面扩大开放给出“定心丸”，让更多投资者分享中国的发展红利。

今年以来，发布新版外商投资负面清单，大幅放开22个领域的外商投资市场准入，加强知识产权保护……扩大开放的重磅举措接连出台，落地有声，外商纷纷点赞。前11个月，全国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%。中国依然是一片生机盎然、充满魅力的投资沃土。作为迄今世界上第一个以进口为主题的国家级展会，首届中国国际进口博览会吸引了逾40万境内外采购商，累计成交额逾578亿美元，进一步向世界展示了我国主动开放市场、与各国人民共创美好生活的积极姿态。

改革不停顿、开放不止步。站在改革开放40周年的历史节点，面向复兴之路上的光明前景，中国经济必将风雨无阻、勇往直前，创造新的奇迹，续写新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2018年12月18日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)