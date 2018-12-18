长三角铁路年客流首次突破13亿

本报上海12月17日电 （记者沈文敏）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉：截至12月17日，长三角铁路年到发旅客首次突破13亿人次（其中高铁到发9.75亿），全年有望达到13.5亿。

2018年，长三角铁路建设规模维持高位，全年基建投资计划805.84亿元、占全国铁路1/6。2018年至2020年，在建和计划新开工项目达42个、总投资规模7900亿元。

预计到2020年末，长三角铁路营业里程达1.3万公里，其中高铁超过5300公里，运营的铁路覆盖三省一市范围内除浙江省舟山市以外所有的地级以上城市。区域内将形成干线成网、层次分明、能力均衡、方便快捷的铁路网络。

《 人民日报 》（ 2018年12月18日 02 版）

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