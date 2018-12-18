新华社北京12月17日电 题：迎难而上 深化供给侧结构性改革——当前中国经济形势系列述评之四
新华社记者姜琳
风云变幻，最需要的是战略定力。
面对国际环境错综复杂和国民经济稳中有变，近日召开的中央政治局会议再次强调，要坚持以供给侧结构性改革为主线；坚定信心，把握主动，坚定不移办好自己的事，为下一步做好经济工作指明方向。
以“破”“立”“降”为重点提质增效
厚度达2厘米的钢板，在零下196摄氏度依然韧性优良。河钢集团近日成功下线低温奥氏体型高锰钢板，填补了国内空白。
从去产能走向创新发展，河钢的“蝶变”正是深化供给侧结构性改革的一个缩影。
以“破”“立”“降”为重点，大力破除无效供给、大力培育新动能、着力降低企业成本，随着供给侧结构性改革深化，我国产业结构优化升级持续加快，经济发展质量效益不断提高。
1月至9月，我国主要钢铁企业实现利润2299.63亿元，扭转了去产能前超千亿元深度亏损，过上了近20年没有的“好日子”。上半年，煤炭、电力行业规模以上企业利润率也分别增长18.4%和28.1%。
腾笼换鸟，破旧立新。新产业增速加快，适应消费和产品升级的新产品不断涌现。1月至10月，新能源汽车、智能电视产量分别增长54.4%和19.6%。
为企业“松绑”，还企业活力。今年以来，降低一般工商业电价、省内天然气输配价格、电信资费以及交通、物流、中介服务领域收费等系列举措，实体经济运营成本有效降低。
必须看到，供给侧结构性改革是未来乃至“十三五”期间的一个发展战略重点，是“衣领子”“牛鼻子”。我国经济结构调整的任务还没有完成，供给侧结构性改革还需进一步深化。
“今后将聚焦支持制造业、服务业，通过依法破产等方式，推动低效无效企业退出市场，实施更大力度减税降费举措。”国家发展改革委新闻发言人孟玮表示。
推动“中国制造”向“中国创造”迈进
深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。
从3D打印到智能机器人，从5G技术到云计算，从物联网到人工智能……加速培育的新产业、新业态、新模式，正在成为经济发展的新引擎。
“制造业结构持续改善的特征逐步显现。”孟玮说，11月份，装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水平。
新一代信息技术创新异常活跃，技术不断突破，产业融合态势日趋明显。推进先进制造业与现代服务业深度融合，将占据“微笑曲线”两端，使我国制造业突破“高端封锁”和“低端锁定”挑战。
“下一步将紧紧抓住新一轮产业变革的契机，聚焦制造业智能化等重点领域，创新发展方式，消除发展短板，提升发展质量。”国家发改委产业协调司副司长蔡荣华说。
加快提升供给体系质量，推动实体经济由“中国制造”迈向“中国创造”，一方面要“向上看”，加大创新实现制造业高附加值、高精尖发展；另一方面还应“接地气”，从产品结构、性价比等方面满足人民日益增长的美好生活需要。
全面深化改革激发更大活力
深化改革，是供给侧结构性改革的根本途径。
我国坚持以推进供给侧结构性改革为主线，“逢山开路，遇水架桥”，推动方方面面的改革步步走向深入，有效促进了市场出清、供求关系改善和供给结构优化，不断打开束缚市场主体的“无形枷锁”，激发出经济新活力。
强化科技成果转化激励，为中小科技企业开拓融资渠道，推动国有科研仪器设备以市场化方式运营，使创投企业个人合伙人税负只减不增……12月，我国再推一批促进创新的改革举措，为“双创”扫清体制机制障碍。
深化供给侧结构性改革，下一步重点是增强微观主体的活力、韧性、创新力，从而推动经济转型升级，促进国民经济良性循环。
“外部经贸环境日趋严峻，形成倒逼加快改革之势；传统比较优势日渐式微，对新旧动能转换提出更高要求；国内消费升级，需要供给体系质量和效率更快提升。”中国宏观经济研究院研究员高国力说，今后一个时期，深化供给侧结构性改革面临的压力仍然较大，任务依旧繁重。
惟改革者进，惟创新者强。放眼未来，保持定力、迎难而上，加快推进关键性改革，加大“放管服”力度，进一步放宽准入、发掘潜力，中国经济将释放发展新动力。
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