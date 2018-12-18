原标题：ofo总部被“围” 退押金长龙从楼内排到楼外

■证券日报记者 李乔宇

12月17日午间，照例去互联网金融中心附近食堂用餐的小明发现了惊人的一幕。

小明告诉《证券日报》记者，其每日中午都会前往互联网金融中心附近食堂用餐，但12月17日中午却发现互联网金融中心楼下聚集着很多排队的人。“现场来了两辆警车，还拉了警戒线，最开始还以为是非法集资投资者在排队领钱，后来问了一下才知道是ofo用户来排队退押金。”小明对记者表示。

据《证券日报》记者了解，ofo北京总部位于互联网金融中心5楼，12月17日当日，互联网金融中心中拉了一条条警戒线，并专门隔离了3架电梯供ofo用户使用。但即便如此，《证券日报》记者注意到，前往ofo北京总部寻求退还押金的用户仍然从楼内排到了楼外。

对于ofo用户前往北京总部退押金一事，ofo方面谈到：“并无现场退押金情况，和线上退押并无区别。”但有互联网金融中心现场用户直言：“软件上能退谁还来这呀？”

不过，即便到了ofo北京总部，想要退押金仍然没那么容易。据现场的ofo用户透露：“今天没退钱，只是去前台登记，登记之后三天之后押金会退到账上。”

12月17日晚间，ofo方面发布公告称，提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款；如果用户到现场进行登记，ofo方面会将搜集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中；如有线下登记的用户此前已经发起退款申请，则按此前的队列信息为准。

ofo方面表示，ofo用户基数大，存在退押金申请激增的可能。ofo方面承诺，依序妥善处理好退押金事宜。

值得一提的是，《证券日报》记者曾于11月9日申请ofo押金退还，但截至12月17日，该笔款项尚未到帐。此前的11月29日，这笔押金的状态仍显示“退款中”。12月17日，记者再度查询ofo平台上发现退押金页面显示退款异常，需要再度提起申请，需要等待市场仍为0至15个工作日。

小明告诉《证券日报》记者，难以分辨ofo用户是否有组织的前来退押金，但其注意到，很多来退押金的人都是在附近工作的“路人”。小明表示，互联网金融中心楼下的队伍引发大量围观，“一听是来找ofo退押金的就有人说我也没退，也会一起排队”。

ofo用户排队退押金的景象或将持续。据《证券日报》记者查阅ofo百度贴吧注意到，12月17日，仍有ofo用户呼吁12月18日去ofo总部维权。但也有ofo用户对此表示质疑，称自己只是想要拿回属于自己的钱，ofo应建立合理的退押金制度，不该需要消费者如此兴师动众地上门维权。另有其它地区用户呼吁，难道“外地用户也需要组团去北京才能退押金吗？”

苏宁金融研究院特约研究员江瀚对《证券日报》记者表示：“这种情况只能代表ofo的信任危机比我们想象的还严重”。江瀚表示，大量ofo用户“组团”退押金或是因为网上有去总部可以秒退押金的说法。“他们应该是有维权群。”江瀚表示，“这种事只要群里吼一声应该很多人相应”。

值得一提的是，此前的周末，有微博网友称佯装外国人发英文邮件至ofo顺利退回押金并收到道歉信。此事引发市场热议。江瀚则对此分析，ofo重视海外客户或因有意吸引外资。江瀚告诉《证券日报》记者：“ofo现在可能会更需要外国投资人的钱，因为国内风投可能没人敢给ofo投钱了。所以背后不是崇洋媚外那么简单，我觉得ofo也不敢自绝于人民。”

(责编：杨曦、仝宗莉)