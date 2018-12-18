原标题：朋友圈“早起打卡分钱”频现陷阱

一家“早起打卡”公众号的页面

“早起打卡”客服向北青报记者介绍如何“瓜分”金额

重庆警方破获“早起打卡”诈骗案，嫌犯指认现场

近期，一种“早起打卡分钱”的活动，在微信朋友圈迅速走红。用户投入数十元至上万元不等的金额后，在规定时段内登录指定的微信公众号打卡报到，一段时间后，打卡人可以按照投入金额的比重，瓜分未坚持打卡人的保证金；或通过分享个人二维码，吸引新用户加入，提取他们投入金额的一部分作为佣金。

看似是监督用户早起、“一边养生一边赚钱”的活动，实际上却暗藏陷阱。最大的陷阱是有的平台无故跑路，导致用户投入的钱款直接受损；也有平台以篡改后台服务数据、减少打卡用户分红、瓜分用户保证金的形式，实施诈骗。对此，法律专家提醒称，在这种模式下，用户投入的资金缺少第三方托管或监管，存在被“卷款跑路”的风险，因此，用户应慎重投资，以免受损严重。

事件

打卡两周遭遇平台“卷款跑路”

短短两周，郭明（化名）损失了2000元。数目不大，但经历蹊跷。今年9月11日，他在自己关注的一个公众号上看到一篇文章，里面提到“每天坚持早起打卡就能挣钱，投入越多挣得越多。”抱着试试看的心态，郭明点进了文章后的公众号，投了300元。5天之后，除本金外，收益了40元。客服人员告诉他，这40元来自那些“没能坚持打卡的人”，按照（坚持者）投入金额的权重进行“瓜分”。

之后，郭明将获得的收益合在一起，再次投入了2000元。就在郭明每天坚持打卡，等着分钱时，9月25日，这个平台“使用不了了”。“先是显示‘系统维护中’，后来显示这个公众号‘涉嫌欺诈’，账号已被停止使用”，与此同时，每次悉心回复问题的客服“也联系不上了”。回过神来，郭明意识到这个平台可能是“卷款跑路”了，而自己的钱也打了水漂。

郭明的经历并非个案。据重庆市公安局沙坪坝区分局通报，近期该局破获了一起与“早起挑战分钱”有关的特大网络诈骗案。犯罪嫌疑人在收到微信用户的挑战金打款后，以非法占有为目的，通过篡改后台服务数据、减少打卡用户分红、瓜分用户保证金的形式实施诈骗。目前，当地警方抓获涉案犯罪嫌疑人57名，查扣电脑20余台、手机60余部、银行卡30余张，冻结账户20余个，冻结涉案资金500余万元。

探访

“打卡分钱”类公众号隐匿社交平台

尽管“早起打卡分钱”类的APP、微信公众号频被曝出卷款跑路的消息，但仍有公众号“改头换面”，隐匿在微信、QQ等社交平台间。

12月17日，北青报随机检索相关关键词，发现多个可以参与“早起打卡分钱”的公众号，还有的公众号则隐藏在“早起挑战打卡赚早饭”这类的软文中，需要扫描二维码后才会显示。随后，进入公众号主页，点击“打卡挑战”，可以投入30至10000元不等的金额，参与打卡。

其中一家公众号页面显示，当天共有1916人参与打卡，大家投入的总金额为326万余元。客服人员介绍，用户在平台上有两种收益方式：一是投入金额，坚持每天在早上6点至9点间打卡，6天后可按照投入金额的比重，瓜分未坚持打卡者的本金，“30元是最低档的投入金额，平台上投10万、20万元的用户大有人在，投得越多，赚得越多。”。二是分享自己的二维码，吸引新用户加入，“通过你的分享码进来的用户，投了钱，你可以提成1%。”

问及用户投入的钱款，是否有第三方监管，客服人员避而不谈，只称“平台是公司运营的，所有信息在网上都是可以查询到的，各位用户投入的挑战金都是进入对公账户里面的，并不是到某个人手里面”。

随后，客服人员主动表示，用户不用担心“（平台会卷款）跑路”的问题，“我们没有跑了的必要，粉丝经营起来，接几个广告的收益会远远超出拿着这点钱去过担惊受怕的日子。其次，真做了这样的事，谁能跑得掉。最后除了把客户资金一分不少地还给客户，还得再去坐几年牢，何必呢。”

困境

骗局受害者追讨受损金额不容易

12月17日，北青报记者联系到多名疑似“早起打卡分钱”骗局的受害者，他们大多通过朋友分享，或自媒体广告接触到这类微信公众号或APP，之后投入金额在上面“打卡”，后遭遇平台“卷款跑路”，也有一部分人发现：自己使用的公众号或APP偶尔会出现故障，因为不能坚持打卡，导致本金被强行扣光。其中一个有46人的受害者群，最多的受骗金额高达5万元，最少的也有几百元。

发现平台“卷款跑路”后，郭明反查自己线下转款的接收方，锁定了福州某网络科技公司。9月26日，他将受骗的情况向福州市12345便民服务平台反映。

10月16日，福州市马尾区市场监督管理局回复称，该局执法人员到该公司注册的地址后无法与该公司取得联系，已将该企业移入经营异常名录，并将相关线索移交公安局。马尾区经济与信息化局进一步回复称，涉事的网络科技有限公司涉嫌非法集资，建议郭先生报案处理。

10月17日，马尾区公安局回复郭明：“无法退还保证金一事应由市场监督管理局介入调查，如属于民事商业纠纷由消协调解，涉嫌违法经营由行政监管部门予以行政处罚，如最终调查发现涉及犯罪，公安机关将依法予以打击。”

直到12月17日，郭明的2000元保证金仍未追回。其他也有一些人的维权经历类似。

观点

缺少第三方监管 存被诈骗风险

知名IT与知识产权律师、中国电子商务研究中心研究员赵占领表示，目前来看，“早起打卡分钱”的模式比较新，“如果严格按照它公布的‘游戏规则’：用户投入资金，然后打卡赚取佣金的模式，我个人认为，这种模式与组织赌博行为比较相似。”

他解释：“因为每个参与者需要支付一定费用，参与其中的目的也是为了分到钱。但是，能否分到钱以及分到多少钱，都存在不确定性。因此，参与者的行为带有赌博的特点，公众号的运营方则属于组织者。当然，这种模式不同于传统的赌博，能否认定为赌博，最终需要公安部门调查后认定。此外，它也带有非法集资的部分特点。”

赵占领表示，但从实际情况看，这些“早起打卡”的项目连“按规则运营”都没做到，重庆警方调查的结果是“以篡改后台服务数据、减少打卡用户分红、瓜分用户保证金的形式实施诈骗”，而郭明等人遭遇到的是“平台跑路”。出现这种情况的原因是信息不透明，运营商与消费者之间信息不对称，运营商如果伪造未打卡人数及金额，或者欺骗其他参与者，消费者很难及时知情。

赵占领说：“因为信息不透明、不对称，就给了平台方‘暗箱操作’进行诈骗的机会。这种模式下，用户投入的资金也没有第三方托管或者监管，消费者不可能在平台卷款跑路前有所预警。”

回应

微信：多个“早起打卡”公号被封号

12月17日晚，北青报从微信团队获悉，经核实，“全民早起生活”、“昆山全民早起”、“早起健身打卡活动”等三个公众号因涉嫌欺诈行为，已被封号处理。其余公众号若经确认存在违规情况，微信公众平台将依照相应规范进行处理。

腾讯方面表示，对于利用微信公众平台实施涉嫌欺诈、可疑服务或不诚信行为的情况，或发布任何涉嫌欺诈信息的账号，一直依照《微信公众平台运营规范》进行打击。同时，微信后台也依据一定标准对文章进行审核评估。

此外，平台提醒，用户若遇到此类欺诈行为，建议第一时间通过法律途径，向户籍地或涉嫌诈骗商户所在地公安机关报案，腾讯将积极协助配合依法处理。

文/本报记者 张雅 实习生 施世泉

(责编：仝宗莉、赵爽)