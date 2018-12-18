违法停车“罩车衣”罚12分

交警将“穿车衣”的违停车辆拖走
部分违停车主在停车后，会采用给车套上“衣服”的方式试图逃避处罚。但是从今以后，这种“高招”不好使了。17日，北京交管部门对“穿车衣”违停进行了集中整顿，交警表示，对于按照《道路交通安全法》规定属于违法停车的车辆，一旦被司机罩上了车衣，会统一被认定为“遮挡号牌”，除了罚款，还将面临记12分的处罚。
“穿车衣”违停车辆被认定“遮挡号牌”
17日，北京交管部门对穿着“车衣”的违停车进行了集中整顿。50分钟内，5辆停放在南新华街琉璃厂公交车站附近的“罩车衣”违停车被交警送上拖车。交警表示，凡按照《道路交通安全法》规定属于违法停车的，一旦司机罩上车衣，会统一被认定为“遮挡号牌”。
上午9点30分，5辆平板拖车在西城交通支队广安门大队民警的引导下排成一列，停放在琉璃厂公交车站外侧的车道上。整顿从违停车龙最前边的一辆车开始，拖走一辆车的整套流程在几分钟内即可完成。
北青报记者了解到，南新华街上穿“衣服”的车辆比较集中。在道路西侧，无论是合法的路侧车位还是并未施划停车位的地方，都有大量罩着车衣的车子停放。在路东，有的车子干脆停在便道上，把行人行走的空间堵住大半。
部分车辆停放可达一星期
广安门交通大队副大队长于海骞说，根据前期的摸排，这些车的使用频率都比较低，经常一停就是一个星期。“现在这种情况也很普遍，工作日不用，到周末才开出去。甚至有的就是摇下号来买个车占住车牌，其实车主并不是真的有出行需求。可是车虽买了，在市中心区域又找不到合适的便宜车位，就采取给车‘穿衣服’来规避处罚的办法。”
现场民警告诉记者，罩上车衣之后，电子眼确实是拍不到车牌号了，而协管员巡查的时候，由于拍摄取证、粘贴违法告知单以及后期的系统录入都有非常严格的规定，有些时候将车牌拍下来了，也会因为各种瑕疵而无法成为执法依据。这些违停车主们正是钻了这样一个空子。
涉事车主被记12分
交警介绍，对于17日被拖走的5辆车，车主将面临违停和遮挡号牌带来的400元罚款，记12分。于海骞说，如果是停放在合法车位上的，警察不会干涉罩车衣的行为。但是停在不该停的地方的同时，还给车罩上车衣，客观上挡住了号牌，使电子眼不能记录，就要按照处理涉牌违法的标准来执行了。
“除了罩车衣，我们在日常执法中还见过不少摘车牌的，或者是故意挂上一副假车牌的，有时候车主的牌子太多了，自己都挂混乱了，前后两个牌子都不一样。”于海骞说，这种过于明显的违法行为经常引来周围居民的愤怒。他表示，不挂牌子的，民警完全可以通过查询车架号来确定车辆身份，而像其他逃避执法的行为，一旦被发现，同样将按照涉牌违法的标准进行处理。
文/本报记者 杨柳 摄影/何建良
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