原标题：北京大兴国际机场航站楼屋面即将全部完工

12月14日上午9点，室外零下5℃，刘运国率先爬上了北京大兴国际机场东北指廊的屋面。作为屋面安装的工长，每天他都是第一个“爬顶”的人。大兴机场航站楼已进入屋面施工倒计时，预计年底将全部完工。届时，金色“钢铁凤凰”将首次完整亮相。

屋面结构复杂共有13层之多

来自东北的刘运国，可以说是建筑行业中的“老手”了。“体量大之外，大兴国际机场屋面的最大特点就是结构复杂，总共有13层之多，所以施工时间也比一般工程多出了三分之一。”刘运国说，这个月正在做的就是金属屋面的最后一层——复合金属装饰板，“这层做好了，屋面就整体完工了。”

刘运国口中的13层，指的是金属屋面的构造组成，也是北京大兴国际机场科技先进性的体现之一，被建设工人们形象地形容为“超级夹心面包”。“这种如同多层夹心面包的设计可是大型公共建筑中不多见的。”施工方之一的北京建工集团大兴国际机场工程总工程师张伟介绍，13层的构造，细数起来包含了主檩托、主檩条、次檩托、次檩条、防潮隔汽层、装饰板钢龙骨和复合金属装饰板等，每一层的施工都极为严格和复杂，“归结起来，主要是基层底板和上层金属装饰板，两层之间夹着的空气层恰好成为一个天然的保温层，与建筑保温体系一道为机场保温隔热。”

每一块装饰板都是量身定做

复合金属装饰板的金色，与“钢铁凤凰”的造型极为贴切，而由于屋面所拥有的曲线造型，每一块装饰板都是根据尺寸和造型量身定做，屋面工人们在安装前必须先确认找到了唯一正确的那块装饰板。“我们叫做对号入座。”刘运国说，每天，在工人们上屋面前，他都会让大家先看当天的排板图，知道哪块装饰板对应在哪个地方，然后再去顶上找控制点安装。

“相比于前面的工序，这最后一道工序是最轻松的，就是冬天的日照太短了，总觉得时间不够用。”刘运国笑着说，每天，大家伙儿都盼望着太阳早点出来，太阳出来了，霜好除了，工人们也就能上屋面干活了，“有太阳的时候，金属装饰板还能反射点热量，人也会觉着暖和点儿。”

九成以上安装工作已经完成

记者从施工方了解到，本月，北京大兴国际机场航站楼工程已经进入屋面施工倒计时阶段。记者在现场看到，除了零星的装饰板还未运送到现场，放眼望去，九成以上的安装工作已经完成，整个屋面几乎被金色覆盖，鸟瞰效果下的金色“钢铁凤凰”可谓呼之欲出。按照进度安排，到今年年底，北京大兴国际机场航站楼的屋面将全部完工，一只金色凤凰将完整地出现在北京城南。

本报记者 赵莹莹文并摄

(责编：赵爽、仝宗莉)