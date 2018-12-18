部分医院针对“号贩子”挂号试点慢速排队

本报讯（记者 张小妹）借鉴铁路12306的“慢速排队”机制，本市部分大医院的预约挂号也启动了针对“号贩子”的“慢速排队”。北京青年报记者从北京市卫健委获悉，在北京市预约挂号统一平台上，通过大数据分析比对，对网络“号贩子”抢号挂号行为将进行限制，这一模式已从11月1日起试点。
为了进一步改善患者就医感受，提供更加便捷、公平的预约挂号服务，防范网络“号贩子”以及各类恶意的抢号软件、插件等破坏公平挂号的行为，原北京市卫计委积极学习借鉴铁路12306售票平台防范票贩子的“慢速排队”工作经验，于11月1日在北京市预约挂号统一平台的部分医院试点上线了预约挂号“慢速排队”机制。
“慢速排队”有哪些作用呢？实行“慢速排队”后，系统会对在北京市预约挂号统一平台挂号的行为进行分析，通过大数据分析比对，一旦识别出有使用机器或外挂等疑似网络“号贩子”抢号的挂号行为，慢速排队机制会将其列入“慢速排队”队列，从而使普通的挂号用户拥有均等的挂号机会。
市卫健委介绍说，通过“慢速排队”机制，可以有效防范恶意抢号插件，遏制网络抢号，保障挂号机会均等，缓解网络“号贩子”造成的挂号难的问题，进一步提高百姓的获得感和就医服务体验。市卫健委将密切关注“慢速排队”试点运行情况，适时进行进一步完善推广。
北青报记者了解到，为打击号贩子和网络号贩子，本市连续多年开展专项整治工作。今年12月初，市卫生健康委、首都综治办、北京市网信办、北京市公安局、北京市经信局等11个部门，联合印发《北京市集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动工作方案》，启动新一轮集中整治“号贩子”和“医托”工作。与此同时，作为牵头单位的北京市卫生健康委，还印发了《全市卫生健康系统集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动工作分工方案》。
全市整治工作《方案》显示，市卫生健康部门在牵头整个整治工作的同时，还承担着组织系统“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”责任；综治机关在承担组织协调公检法司同步行动的同时，还负责将整治工作纳入年度绩效考评；公检法系统在完成依法打击任务的同时，还承担着联合建立完善相关法规制度的任务；网信通信部门在查处取缔违法违规“网络医托”“号贩子”方面除了加强宣传引导，还要清理有害信息、关闭取缔服务网站、手机号码等作案工具；市场监管部门将进一步强化对媒体虚假医药广告、街头巷尾“小广告”的监管清理；经信管理部门，将把受到相关部门认定和查处的“号贩子”“医托”纳入全市信用监管平台；各级各类医疗机构和挂号平台按照《方案》要求，加强内部管控，突出防止内外勾结，加强线索收集整理汇报。
《方案》明确要求进一步建立打击整治“号贩子”和“医托”的沟通联络、定期会商、线索反馈、情况通报、考核奖惩机制。将曝光典型案例，让违法违规人员一处失信、处处受限。
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