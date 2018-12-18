原标题：发改委： 民间投资存四大有利因素

本报讯 来自国家发展改革委官网12月17日消息，为全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会的重要讲话精神，进一步落实国务院部署，国家发展改革委投资司于12月13日—14日在广东省佛山市召开了部分省市民间投资工作座谈会。

会议强调，在各地方共同努力下，今年民间投资保持了良好增长态势，始终高于整体投资增速。今后一段时期，民间投资发展存在诸多有利因素：一是习近平总书记重要讲话，极大鼓舞和增强了各方面进一步推动民间投资健康发展的信心；二是发展改革委会同各地方和有关部门全面落实补短板、稳投资的各项政策措施；三是各地陆续出台了一系列支持民间投资的具体措施；四是营商环境进一步改善，有利于民营企业公平参与市场竞争。同时，也要清醒的认识制约民间投资发展的不利因素，制造业创新能力不足，部分民营企业转型升级较慢；融资难、融资贵的问题仍较突出，相关政策亟待落实；投资整体增速处于低位，部分在建项目资金筹集困难等。

会议要求，各地要全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，按照即将召开的中央经济工作会议部署和全国发展改革工作会议要求，进一步突出重点、细化措施、狠抓落实，促进民间投资持续健康发展。

黑龙江、广西、大连等19个省区市，以及新疆生产建设兵团发展改革委负责同志参加了会议。会上，福建、江苏、陕西、青海等地介绍了今年以来民间投资运行状况，以及落实习近平总书记重要讲话精神和国务院部署工作情况。广东、浙江、上海、深圳等地交流了出台鼓励民营经济高质量发展文件、提出多项助推民间投资健康发展措施等情况。受国办通报表扬的浙江省台州市，介绍了当地深化改革试点、助推民间投资的具体经验做法。

会议期间，各地参会代表与广东省工商联、佛山市政府及有关部门，佛山唯尚家具制造有限公司、广东嘉腾机器人自动化有限公司等民营企业代表进行了深入交流，实地调研了佛山市政府行政服务中心、广东工业设计城、美的集团、广东科达洁能股份有限公司等。（沈 明）

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