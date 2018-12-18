上周食用农产品价格小幅上涨  生产资料价格继续走低

本报讯 据商务部监测显示，上周（12月10日至16日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨1%，生产资料市场价格比前一周下降0.4%。
具体来看，食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.14元，比前一周上涨5.3%；水产品批发价格小幅上涨，比前一周分别上涨1.5%、1.1%和0.7%；粮食批发价格略有上涨；肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格为每公斤20.95元，比前一周下降0.3%；牛肉、羊肉价格分别为每公斤56.34元和56.1元，均比前一周上涨0.7%。食用油批发价格整体走低，其中菜籽油、豆油、花生油价格比前一周分别下降0.5%、0.3%和0.2%。禽产品批发价格不同程度回落，其中鸡蛋、白条鸡价格分别为每公斤9.38元和16.28元，比前一周分别下降1%和0.4%。
生产资料市场：钢材价格比前一周下降1%，其中螺纹钢、高速线材、普通中板、槽钢价格分别为每吨4081元、4154元、4194元和4168元，分别下降1.3%、1.2%、0.8%和0.7%。基础化学原料价格下降0.7%，其中甲醇、聚丙烯、硫酸价格分别下降2.3%、1%和0.4%，纯碱价格上涨0.2%。化肥价格下降0.6%，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.7%和0.1%。有色金属价格下降0.5%，其中锌、铜价格分别下降1.8%和0.5%，铝价基本平稳。橡胶价格下降0.3%，其中合成橡胶、天然橡胶价格分别下降0.4%和0.2%。煤炭价格与前一周持平，其中动力煤价格为每吨608元，下降0.2%，无烟煤价格为每吨893元，上涨0.3%，炼焦煤价格为每吨772元，保持平稳。（侯捷宁）
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