原标题：2018支付变局：已有6家银行“断直连”

■本报记者 毛宇舟

2017年，网联的接入使得本就竞争白热化的支付清算市场再添波澜，也注定了2018年市场不会平静。

根据《证券日报》记者不完全统计，目前发布公告“断直连”的银行至少已经有6家，分别是中信银行、光大银行、邮储银行、中国银行、交通银行、平安银行。

近日，平安银行公告称，根据中国人民银行的相关要求，已完成与具备合法资质清算机构的业务和系统对接，并完成了协议支付的全部迁移工作。同时，按新转接清算模式完成了网关支付、商业委托支付、付款、认证支付等网络支付业务的商务协议签署和部分业务迁移，已具备业务完全迁移的条件。将根据监管机构和网联、银联的整体安排和要求，及时全面完成“断直连”各项工作。

根据《证券日报》记者不完全统计，除平安银行外，目前发布公告断直连的银行共有5家，分别是中信银行、光大银行、邮储银行、中国银行、交通银行。其中，中信银行直连断的最早，在7月31日就宣布关闭直连模式的快捷支付接口，其他几家银行随后在9月份和11月份宣布断开直连。

事实上，根据央行支付结算司2017年8月份印发的《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》明确要求，“自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。”

从银行反馈的情况来看，支付机构完成切断银行直连接入网联的时间显然要远远超过了央行在去年8月份给出的期限。一位第三方支付机构内部人士告诉《证券日报》记者，一开始出来断直连时间表的时候，很多支付机构是观望的态度，此外，还有业务体量以及需要各方协调的工作较多等因素，可以看到几家端口开的多的银行目前都未完成断直联工作。

除了断直连外，明年1月份支付机构的备付金利息收入也将被砍掉。央行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币备付金账户有关工作通知》，要求支付机构在2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户，这也意味着支付机构不能再利用沉淀资金获利。

同时，《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》要求，2018年7月9日起，将支付机构备付金集中交存比例逐月提升，到2019年1月14日实现100%集中交存。交存时间为每月第二个星期一，交存基数为上一个月客户备付金日均余额。

易观分析认为，备付金集中100%由中央专有账户存管的落地，无疑对中小支付机构造成较大冲击，在不计入利息的前提下，将会令中小支付机构利润短期受到较大影响。例如，汇付曾在招股书披露，2017年备付金解语占整体利润收入的36.9%，但是对于大型支付机构特别是微信和支付宝来讲，虽然从总量上，而这预计能占到85%以上，但因为早已开拓出更多种类的盈利方式，预计对其整体利润影响不超过10%。

(责编：赵爽、杨曦)