原标题：美三大股指全线暴跌 特朗普再批美联储加息政策

中新网12月18日电 据美国中文网报道，由于对美联储未来加息政策的担忧，美股17日收盘时大幅走低，加剧了年度亏损。道琼斯工业平均指数一度跌幅超过600点，标准普尔500指数创下今年收盘最低点。美国总统特朗普当天再向美联储施压，试图避免今年第四次加息。

资料图：交易员在纽约证券交易所工作。

据报道，17日收盘时，标准普尔500指数下跌2.5%至2530.54，跌破2月低点2532.69。道琼斯工业平均指数下跌507.53点，收于23592.98点，使其两日跌幅超过1000点。亚马逊和高盛的股票领跌。

道琼斯指数和标准普尔500指数沦入修正区间，这是自1931年大萧条以来最糟糕的12月表现，今年标准普尔500指数跌幅超过4%。

衡量美股市场波动性的CBOE波动性指数(VIX)，即“恐慌指数”高达23.79，为12月10日以来的最高水平。科技股占较大权重的纳斯达克指数下跌2.2%，收于6753.73点。其中微软下跌2.9%。追踪美国小盘股表现的罗素2000指数进入熊市，从52周高点下跌20%。

17日，美国原油价格在14个月内首次跌破每桶50美元的水平。由于对全球经济增长放缓的担忧加剧了对全球供应过剩的担忧，近期石油面临巨大压力。油价也因美元走强而受到阻力。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 刁海洋 摄

美联储将于本周召开关键政策会议，美国总统特朗普17日再向其施压，称在全球市场动荡美国经济保持稳定的情况下，还要考虑加息是“难以置信的”。

19日，美联储下属的联邦公开市场委员会将召开2018年度最后一次议息会议。预计会议结束后，将宣布本年度第四次，也是最后一次加息。

自上任后，特朗普一直抨击美联储及其主席鲍威尔的稳步加息政策。尽管就业率保持在高水准，大多数共和党人都赞成美联储加息，但特朗普公开敦促将银行利率保持在较低的刺激水平。

特朗普还表示，美联储应该通过降低利率来帮助他在贸易谈判中占据优势。今年美元升值，部分原因是美联储加息，美元走强使得美国出口对外国买家来说相对更加昂贵。

(责编：杨曦、仝宗莉)