原标题：电商乘势布局万亿进口消费市场

“正面清单公布以后，我们就开始做新的准备，包括围绕清单中新增的63个产品，找供应商、进行市场预测等都已经在积极推进。”岁末年初之际，一家跨境电商企业人士在忙碌中告诉《经济参考报》记者。

2018年对跨境电商进口企业而言，是具有相当分量的一年。过渡期后政策的落地，让企业吃了“定心丸”。在新政开始实施的一年，面对已经开启的万亿进口消费市场，无论是电商企业还是新扩围的综试区，都已经积极准备新的布局。2019年，在政策利好和消费升级大背景下，跨境电商有望迎来新一波的发展热潮。

新政实施在即 电商企业纷纷备战

明年1月1日起，我国跨境电商零售进口新政将正式开始实施。岁末年初之际，跨境电商企业已经开始积极备战“过渡期后时代”的到来。

一家跨境电商企业人士告诉《经济参考报》记者，前不久过渡期后新政发布，正面清单公布，让企业吃了“定心丸”，对长期发展的态势也都比较看好。现在企业都开始围绕新的正面清单以及扩围的综试区做新的准备。

此外，包括新增的22个跨境电商综合试验区，企业也在积极争夺，根据各自的业务线进行仓库的布局。

他所说的过渡期后新政，也就是2018年11月21日的国务院常务会议明确，延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，释放出“延续”“扩围”“提额”三项实质性重磅利好，即从2019年1月1日起，延续实施跨境电商零售进口现行监管政策，并将政策适用范围从15个城市再扩大22个城市，产品范围也扩围新增63个税目，将单次交易限值由2000元提高至5000元，年度交易限值由每人每年2万元提高至2.6万元。

值得关注的是，此前，我国跨境电商零售进口监管过渡期政策已经于2016年和2017年先后两次延长。“如果说要梳理我国跨境电商进口的发展脉络，2018年无疑是具有重要意义的一年。”业内人士告诉记者，其标志就是新政的发布，使得我国跨境电商零售进口开始正式步入“过渡期后时代”。一直以来，对跨境电商的监管就存在不少争议。而新政明确了跨境电商监管将区别于一般贸易这一点，某种意义上具有“一锤定音”的效果。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇接受《经济参考报》记者采访时表示，2019年起，跨境电商零售进口清单新增加63个税目商品，提高单次交易限值和年底交易限值，以及“今后随居民收入提高相机调增”，都给跨境电商行业带来更大的想象空间。

多重利好齐至 资本布局万亿市场

2018年以来，我国三次降低部分消费品进口关税，海关等出台提升我国跨境贸易便利化水平的措施等，也都为跨境电商的发展创造了条件。不仅仅是政策红利，国内消费升级趋势带动下的跨境进口市场迅猛增长，更是为跨境电商带来广阔商机。

中国电子商务研究中心最新发布的《2018年中国进口跨境电商发展报告》预计，2018全年中国进口跨境电商交易规模将达到19000亿元，同比增长26.7%，用户数量将达8800万人。

在政策利好和市场扩容等多重利好之下，跨境电商企业纷纷展开积极布局。苏宁国际有关负责人告诉记者，跨境电商市场在未来将有更大的发展，并会成为跨境网购的主流。而随着95后消费人群的不断增长，除了国内市场上现有的海外“爆品”之外，更多新奇有趣的海外“潮品”将是未来跨境商品引进的新方向。“苏宁国际计划在2019年开设线下体验店，同时将积极开拓全球布局，并凭借强势而稳定的海外本地化供应链，开设更多的海外直邮仓，引进更多的海外品牌方。”

天猫国际也表示，通过其搭建的商业操作系统，推进海外品牌的数字化转型，加速孵化新品，改造全球供应链，来进一步适应中国消费升级趋势需求。

除了上述跨境电商平台加速布局，还有“社区+电商”等不同类型的平台主体也在跑步进入这个市场。电子商务研究中心监测显示，截至2018年11月，中国进口跨境电商行业已披露的融资额累计超30亿元人民币，包括小红书20.8亿元、海拍客3.4亿元、行云全球汇3亿元、别样1.3亿元等共八起跨境进口融资。

记者还注意到，不仅仅是跨境企业，包括北京、西安、长沙、南宁等新扩围的跨境电商综合试验区也于近期纷纷印发实施方案，提出包括支持跨境电商平台、海外仓、体验店建设专项资金政策等在内的一系列政策。

政策加快完善 行业发展利好可期

跨境进口提速布局的背后，正反映出我国消费升级以及外贸新业态蓬勃发展的大趋势。

商务部外贸司副司长宋先茂日前介绍，2018年前三季度，我国外贸新业态发展的营商环境不断优化，跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态在连续两年高速增长的基础上，2018年继续保持快速增长，成为外贸增长的新亮点。

展望2019年，鼓励跨境电商规范化发展的更多政策礼包还在路上。记者了解到，多个部委已经联动酝酿更为完善的后续监管政策。日前，商务部、财政部、海关总署三部门相关负责人表示，将密切关注跨境电商进口新政的实施情况，根据需要及时制定相关的政策措施。在跨境零售进口正面清单调整方面，将充分考虑国内消费升级需求，增加老百姓生活方面迫切需要进口的商品。海关总署还表示，将根据需要，对电商的系统进行升级完善，确保跨境电商健康可持续发展。

对于加快建立和完善跨境电商政策规范体系，中国电子商务研究中心主任曹磊向《经济参考报》记者表示，在政策及管理层面，各部门要制订涵盖主体、关、检、汇、税、支付、物流等的政策法规体系，建立包括便利通关、检验检疫、结汇、退税等系列基础信息的标准体系和接口规范，为跨境电商业务流程及管理服务提供标准化指导和规范。

此外，新技术的利用也将助力跨境电商规范化发展。洪勇指出，利用直播、区块链、大数据等技术手段，建立跨境电商的信用信息数据库，将有助于促进跨境电商质量标准体系、检验检疫、质量追溯等方面的完善。

(责编：仝宗莉、杨曦)